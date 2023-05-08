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إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بكوبري الشهيد باسم فكري في قنا

الإثنين، 08 مايو 2023 10:32 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بكوبري الشهيد باسم فكري في قنا اسعاف - أرشيفية
قنا - صابر سعيد

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أصيب 3 أشخاص، اليوم الإثنين، في حادث تصادم سيارتين بكوبري الشهيد باسم فكري بنقادة جنوب محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات من مرفق إسعاف قنا لنقل المصابين.

 

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على كوبري محور الشهيد باسم فكري ما بين نقادة وقوص، وتم الدفع بسيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.


تم تحرير محضر بالواقعة فيما أخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلى مستشفى طوخ بنقادة لتلقي العلاج اللازم.

 
 

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