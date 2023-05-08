اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بالفيوم

الإثنين، 08 مايو 2023 11:43 ص
إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بالفيوم إسعاف - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالى

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أصيب 3 مواطنين في حادث تصادم وقع بين تروسيكل وآخر، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تقلت إخطارا بوقوع حادث تصادم بين تروسيكل مع آخر، بقرية بني صالح بجوار المعهد الديني، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
كما كانت شرطة النجدة بمدينة الفيوم، تلقت إخطارا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفيين بمدخل المدينة الصناعية بالطريق الدائري.
 
علي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة نقل ثقيل، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين، وتم نقل الجثتين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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