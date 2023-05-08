إصابة سيدة صدمتها سيارة خلال عبورها بوسط مدينة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أصيبت سيدة تبلغ من العمر 52 سنة فى حادث تصادم سيارة خلال عبورها الشارع بوسط مدينة الأقصر، مساء اليوم الإثنين، وتم على الفور نقله لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة إخطاراً من الأهالى يفيد باصطدام سيارة فى سيدة مقيمة بقرية الضبعية تعمل بائعة وتبلغ من العمر 52 سنة، لدى عبورها الطريق فى شارع التليفزيون بوسط مدينة الأقصر، وعلى الفور نقلتها سيارة إسعاف لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتبين إصابتها بنزيف فى المخ وكسور متفرقة بالجسد، وجاري نقلها للعناية المركز لتلقى العلاج اللازم، وتم تحرير عن ذلك محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

وكانت قد شهدت مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، وفاة سيدة متأثرة بإصابتها في حادث تصادم لسيارتين ملاكى أمام كنيسة العذراء مريم بالقرب من كورنيش النيل، حيث أسفر الحادث عن إصابة زوجها وطفلتها فى الحادث، وتم نقلهم لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حيث بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من الأهالى يفيد بوقوع حادث تصادم لسيارتين ملاكى أمام كنيسة العذراء مريم بالقرب من كورنيش النيل، مما أسفر عن إصابة كل من "راندا منير" بكسر فى الحوض ونزيف داخلى فى أنحاء متفرقة من الجسد، وزوجها "نبيل" بكسور وكدمات متفرقة، وطفلتهم "ميريت نبيل" بكسر في الحوض والعمود الفقرى، وتم على الفور نقلهم من هيئة الإسعاف لنقل المصابين لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتوفيت الأم متأثرة بإصابتها في الحادث صباح اليوم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.