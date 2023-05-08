إزالة 3 تعديات بالبناء المخالف على أراض زراعية بالإسكندرية

الإسكندرية- أحمد الزغبى

شن حى وسط بالإسكندرية، حملة مكبرة للتصدى لأعمال البناء المخالف، بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وكلفت عزة سعد رئيس حي وسط ، الجهات المعنية ووحدة الإزالة الفورية والإدارات المعنية بضرورة تكثيف حملاتها، مشددة على إيقاف أى أعمال بناء أو ترميم مخالفة أو التعدي علي الأراضي الزراعية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع المخالفين، والتواجد والمرور الميدانى على مدار اليوم، والاستجابة لكافة شكاوى المواطنين.

وفي هذا الصدد، قامت وحدة الإزالة بحى وسط بحملة مكبرة لإزالة 3 تعديات علي أراضي زراعية بقرية أبيس العاشرة، بحضور المحاسب عماد الحوشي سكرتير عام الحي، ومهندسي المنطقة مدير إدارة المتابعة، مفتشى المتابعة الميدانية وأعضاء الجمعية الزراعية.

وفي هذا الصدد، تم رصد ثلاث حالات لبناء اسوار علي اراضي زراعيه بجزء 7 حوشة 5 ، 6 الحالة الأولى بمساحة 200متر بحوشه 5، الحاله الثانية والثالثة بحوشة 6 بمساحة 500 متر و300 متر، كما تم إزالة الأسوار في الحال، والاحالة الى الإدارة الهندسية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظا على الرقعة الزراعية وهيبة الدولة وتحقيق الانضباط .