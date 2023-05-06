تحرير 28 محضرا وإنذارا لمحلات مخالفة فى حملة بحى وسط الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شن حى وسط الإسكندرية، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتفتيش على المنشآت والصيدليات، أسفرت عن تحرير 17 محضرا، وتوجيه 11 إنذارا، وإعدام 20 كيلو طيور ومنتجات لحوم متغيرة الخواص، وتحصيل مبلغ 18 ألف جنيه، تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمواصلة حملات إزالة الإشغالات، واتخاذ الإجراءات اللازمة والحاسمة ضد المخالفين.

وقادت الحملة عزة سعد رئيس حي وسط، رافقها المحاسب عماد الحوشي سكرتير عام الحي والإدارات والجهات المعنية حملة مكبرة للمرور على الأسواق لضبط الأسعار وجابت الحملة أسواق: شيديا، الأندلس، عرفان، الشاشي، السيدة فاطمة، الناصر محمد، الميرغني، وشارع عمر لطفي، والاسكندر الأكبر.

وأسفرت الحملة، عن تحرير عدد 7 محاضر أغذية بمعرفة مكتب الأغذية بوسط الطبية ،وإعدام 20 كجم لحوم متغيرة الخواص بمشاركة قسم التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري، وتحرير محضر و6 إنذارات بمعرفة مكتب شؤون البيئة بحي وسط لمخالفة قانون البيئة.

كما قامت إدارة تموين وسط، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهل, بتحرير عدد 5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار كالتالي ،ضبط مطعم خلف كلية الهندسة وذلك لعدم قيامه بالإعلان عن الأسعار،وضبط سوبر ماركت بشارع سوق شيديا وذلك لعدم قيامه بالإعلان عن الأسعار، وضبط مخبز بشارع نقراطيس باب شرق،وذلك لعدم قيامه بالإعلان عن الأسعار، وضبط محل دواجن بشارع نقراطيس لعدم قيامه بالإعلان عن الأسعار، وضبط محل بيتزا شارع احمد فؤاد تقاطع شارع احمد قمحه، وذلك لعدم قيامه بالإعلان على الأسعار، كما تحرير عدد 3 محاضر أمن صناعي لعدد 3 منشآت لعدم تأمين بيئة العمل ضد محاضر الحريق،وتحرير عدد 3 إنذارات بمعرفة مديرية القوى العاملة لمخالفة قوانين العمل، تحرير عدد 2 إنذار بمعرفة شركة المياه لتحويل العدادات التجارية الي عدادات مسبوقة الدفع, تحصيل مبلغ 18 ألف جنيه بمعرفة إيرادات حي وسط وخلال المرور على 6 صيدليات وتحرير 1 محضر مخالفة تسعير جبري بمعرفة التفتيش الصيدلي التابع لهيئة الدواء، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.



جانب من حملة حي وسط الاسكندريه



حملة علي الأسواق بحي وسط الاسكندرية



حملة علي المحلات التجارية بحي وسط الاسكندرية







