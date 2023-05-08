أخبار مصر.. غدا بدء التقديم لطلاب الشهادات المعادلة بالجامعات الخاصة والأهلية

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2024، بداية من غد الثلاثاء.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
مدبولى: ملتزمون بإفساح المجال لتعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى
التعليم العالى: زيادة 10% من الأعداد للجامعات الخاصة والأهلية لاستيعاب الطلاب العائدين
أكد الدكتور أيمن عاشور التعليم العالى، أنه سيتم إضافة 10% من الأعداد المحددة لكليات الجامعات الخاصة والأهلية المصرية، لاستيعاب الطلاب المحولين إليها من المصريين العائدين من جامعات روسيا وأوكرانيا والسودان على خلفية اندلاع الأحداث الأخيرة للدراسة فى الجامعات المصرية.
غدا.. بدء التقديم لطلاب الشهادات المعادلة بالجامعات الخاصة والأهلية
"اتحاد رجال الأعمال العرب": مصر دولة جاذبة للاستثمار ولديها بنية تحتية متميزة
أشاد رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب ورئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدى الطباع، بالبيئة الاستثمارية التى تتمتع بها مصر حاليًا، مؤكدًا أن مصر دولة جاذبة للاستثمار العربى والأجنبى.
نائب وزير التعليم العالى: مصر تتصدر إفريقيا فى النشر العلمى نتيجة جهود الدولة
أكد نائب وزير التعليم العالى للبحث العلمى الدكتور ياسر رفعت اليوم الإثنين، أنه نتيجة اهتمام الدولة بالبحث العلمى والتشجيع على نشر الأبحاث تصدرت مصر إفريقيا وتقدمت إلى المركز 24 على مستوى العالم فى النشر العلمى.
طلاب النقل يواصلون آداء امتحانات نهاية العام الدراسى الإلكترونية والورقية
بروتوكول تعاون بين التموين ووزارة الإنتاج الحربي لإنشاء مركز معلومات التجارة الداخلية
الصحة: 35.4 مليون سيدة تلقت خدمات الفحص والتوعية ضمن مبادرة دعم صحة المرأة
تنفيذ التدريب الذهنى والبدنى للمعلمين الناجحين فى مسابقة الـ30 ألف معلم غدا
تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غدا الثلاثاء تنفيذ التدريب الذهنى والبدنى للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم"، ولمدة ثلاثة أيام، بقاعات التدريب بالمديريات والإدارات التعليمية، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، باستكمال تنفيذ البرامج التأهيلية للمعلمين الذين اجتازوا اختبارات "مسابقة 30 ألف معلم" التى تمت بمعرفة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووفقا للقرار (2297) لسنة 2022م، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (428) لسنة 2013 م، ووفقا للمادة (4) المعدلة بشأن التعاقد لوظائف المعلمين الجدد، حيث أنه لا يجوز إتمام التعاقد إلا بعد اجتياز التدريبات المحددة.
الرى: منطقة الساحل بالدلتا أكثر المناطق تأثرا حول العالم بارتفاع منسوب سطح البحر
الصحة: القوافل الطبية قدمت خدمات علاجية مجانا لـ141 ألف مواطن الشهر الماضى
حاخام إسرائيلى متطرف يقود اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى
قاد الحاخام الإسرائيلى المتطرف يهودا جليك، اليوم الاثنين، اقتحاما جديدا للمسجد الأقصى المبارك على رأس مجموعة من المستوطنين، من جهة باب المغاربة، وبحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى، وذلك لليوم الثانى على التوالى.
الطقس اليوم.. مائل للحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 27 درجة
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