اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أخبار مصر.. غدا بدء التقديم لطلاب الشهادات المعادلة بالجامعات الخاصة والأهلية

الإثنين، 08 مايو 2023 01:00 م
أخبار مصر.. غدا بدء التقديم لطلاب الشهادات المعادلة بالجامعات الخاصة والأهلية وزارة التعليم العالى

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نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2024، بداية من غد الثلاثاء.

 

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

 

مدبولى: ملتزمون بإفساح المجال لتعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى

على هامش فعاليات مؤتمر إطلاق الاستراتيجية القُطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مساء أمس، مع  فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعدد من أعضاء الوفد المرافق. 
 

التعليم العالى: زيادة 10% من الأعداد للجامعات الخاصة والأهلية لاستيعاب الطلاب العائدين

أكد الدكتور أيمن عاشور التعليم العالى، أنه سيتم إضافة 10% من الأعداد المحددة لكليات الجامعات الخاصة والأهلية المصرية، لاستيعاب الطلاب المحولين إليها من المصريين العائدين من جامعات روسيا وأوكرانيا والسودان على خلفية اندلاع الأحداث الأخيرة للدراسة فى الجامعات المصرية.

 

غدا.. بدء التقديم لطلاب الشهادات المعادلة بالجامعات الخاصة والأهلية

أعلن الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موافقة المجلس في اجتماعه على فتح باب التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2024، بداية من غد الثلاثاء الموافق 9 مايو الجاري، ويحق التقدم للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة في العام الماضي،وفق الحدود الدنيا للتقدم لعام حصولهم على شهادة الثانوية العامة، على أن تقبل الجامعة أوراق الطلاب الحاصلين على الحد الأدنى للتقدم إلكترونيًا من خلال مواقع الجامعات على الانترنت.
 

"اتحاد رجال الأعمال العرب": مصر دولة جاذبة للاستثمار ولديها بنية تحتية متميزة

أشاد رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب ورئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدى الطباع، بالبيئة الاستثمارية التى تتمتع بها مصر حاليًا، مؤكدًا أن مصر دولة جاذبة للاستثمار العربى والأجنبى.

 

نائب وزير التعليم العالى: مصر تتصدر إفريقيا فى النشر العلمى نتيجة جهود الدولة

أكد نائب وزير التعليم العالى للبحث العلمى الدكتور ياسر رفعت اليوم الإثنين، أنه نتيجة اهتمام الدولة بالبحث العلمى والتشجيع على نشر الأبحاث تصدرت مصر إفريقيا وتقدمت إلى المركز 24 على مستوى العالم فى النشر العلمى.

 

طلاب النقل يواصلون آداء امتحانات نهاية العام الدراسى الإلكترونية والورقية

واصل طلاب النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة أداء امتحانات نهاية العام الدراسى الإلكترونية والورقية، حيث يؤدى طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام الامتحانات إلكترونيا على التابلت، إضافة إلى جزء ورقى، كما يمتحن طلاب الإعدادية والابتدائية ورقيا فى المدارس، حيث أكدت المديريات التعليمية أن الامتحانات تسير بشكل منضبط ويتم حل مشكلة تحدث داخل لجان الامتحانات، مع توفير الهدوء للطلاب داخل لجان السير.
 

بروتوكول تعاون بين التموين ووزارة الإنتاج الحربي لإنشاء مركز معلومات التجارة الداخلية

وقع جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربى التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، للمساهمة فى وضع اللبنة الأولي كأساس المنظومة المعلوماتية لأول مرة مركز معلومات التجارة التابع لجهاز تنمية التجارة الداخلية لتلبية الاحتياجات المعلوماتية لقطاع التجارة الداخلية، والذى يعد أحد أهم قطاعات الاقتصاد المصري. 
 

الصحة: 35.4 مليون سيدة تلقت خدمات الفحص والتوعية ضمن مبادرة دعم صحة المرأة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال 35 مليونًا و642 ألفًا و996 زيارة من السيدات لتلقي خدمات الفحص والتوعية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية المستدامة لدعم صحة المرأة المصرية، منذ إطلاقها في شهر يوليو عام 2019.
 

تنفيذ التدريب الذهنى والبدنى للمعلمين الناجحين فى مسابقة الـ30 ألف معلم غدا

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غدا الثلاثاء تنفيذ التدريب الذهنى والبدنى للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم"، ولمدة ثلاثة أيام، بقاعات التدريب بالمديريات والإدارات التعليمية، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، باستكمال تنفيذ البرامج التأهيلية للمعلمين الذين اجتازوا اختبارات "مسابقة 30 ألف معلم" التى تمت بمعرفة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووفقا للقرار (2297) لسنة 2022م، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (428) لسنة 2013 م، ووفقا للمادة (4) المعدلة بشأن التعاقد لوظائف المعلمين الجدد، حيث أنه لا يجوز إتمام التعاقد إلا بعد اجتياز التدريبات المحددة.

 

الرى: منطقة الساحل بالدلتا أكثر المناطق تأثرا حول العالم بارتفاع منسوب سطح البحر

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى لمتابعة موقف مشروعات حماية الشواطئ المنفذة بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والرى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر والممولة من "صندوق المناخ الأخضر"، وذلك بحضور كل من المهندس أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ.
 

الصحة: القوافل الطبية قدمت خدمات علاجية مجانا لـ141 ألف مواطن الشهر الماضى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ141 ألفا و327 مواطنا، من خلال 131 قافلة طبية، تم تنفيذها خلال شهر أبريل الماضي.
 

حاخام إسرائيلى متطرف يقود اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

قاد الحاخام الإسرائيلى المتطرف يهودا جليك، اليوم الاثنين، اقتحاما جديدا للمسجد الأقصى المبارك على رأس مجموعة من المستوطنين، من جهة باب المغاربة، وبحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى، وذلك لليوم الثانى على التوالى.

 

الطقس اليوم.. مائل للحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 27 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين، طقس مائل للبرودة صباحا، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 

 

 

 


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