7 نصائح لاختيار الغطاء الأنسب لسيارتك وأهميته

كتبت : أماني سمير

يعتبر غطاء السيارة من أهم الأساسيات الضرورية للحفاظ علي سيارتك، وليس كما يظن البعض أنه من الرفاهيات، فهو يحمى السيارة من عوامل الجو المختلفة مثل الأتربة والشمس والأمطار، بالإضافة لحماية ما بداخل السيارة من اللصوص، وإليكم 7 نصائح حول أهمية غطاء السيارة وكيفية اختيار النوع الأفضل من حيث الجودة :

-أولآ الغطاء المصنوع من الجلد فهو اغلى الانواع سعرا فهو يحمى السياره من الامطار والاترابه ويحافظ عليها من الخدوش ..فهو مصنوع من طبقتين طبقه خارجيه تمنع الامطار وطبقه داخليه ناعمه .

- ثانياً الغطاء المصنوع من المشمع الشفاف فهو يحافظ على السياره من الامطار ويسهل على صاحب السياره التعرف عليها نظرا لانه شفاف ..

ثالثا : الغطاء المصنوع من الوتر بروف الاكثر انتشارا وهو نوعان الاول المبطن من الداخل وهو لا يصنع بمصر وانما يأتى استيراد من الخارج (يكون الغطاء جاهز ) عيوبه انه بيتشقق من الشمس والنوع الثانى الوتر بروف الديسكو النوع دا طبقه واحده وخفيف فى الغالب بيتصنع لاصحاب المعارض وبيكون هديه مع السياره يترواح سعر الوتر بروف المبطن من 200 ل300 والوتر الخفيف ما بين ال 100 لـ 200

رابعاً : الغطاء المصنوع من القماش وهو الاكثر انتشارا على الاطلاق فهو يحافظ على السياره من الشمس والاترابه ولكن من عيوبه انه يحتفظ بالمياه ويوجد منه انواع كثيره افضلهم قماش قلع المركب لتحمله الشمس ويكون صعب على الحيوانات ك الكلاب والقطط تقطيعه عن باقى الاغطيه الاخرى يتراوح سعره ما بين ال 70 لـ 200ج

خامسا : يرجع اختيارك لغطاء السياره على حسب استخدامك بمعنى اكثر وضوحاً ..لو بتركن السياره فى جراج مقفول هتفرق عن جراج مفتوح ..جراج مقفول هتحتاج الغطاء يحمى السياره من الاترابه بعكس جراج مفتوح اترابه وامطار وحيوانات (كلاب –قطط ) وحتي لا تقترب الحيوانات من السيارة وبخاصة علي السقف توجد بودرة في محلات المنظفات من شأنها إبعادهم، ومع الغطاء السميك اكون نسبه الأخطار اقل.

سادسا : يجب تنفض الغطاء كويس من التراب قبل ماتلموة لإزالة التراب المتراكم علية وحفاظاً علي السيارة .

سابعا : تنظيف الغطاءباستمرار من الخارج لآنة مصنوع من وتر بروف تقيل ومبطن من الداخل ويكثر إستخدامة فى الشتاء، عمل صيانة دورية للغطاء وترميم أى قطعيات به ، وكتابة رقم السيارة بإسبراي وخط كبير علي غطاء السيارة.