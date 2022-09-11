اليوم السابع
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هل يعتبر غطاء السيارة من الأساسيات أم الرفاهيات وما أنواعه؟

الأحد، 11 سبتمبر 2022 01:00 ص
هل يعتبر غطاء السيارة من الأساسيات أم الرفاهيات وما أنواعه؟ صورة ارشيفية
كتبت : أمانى سمير

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غطاء السيارة بجميع أنواعه يعد جزءا لا يتجزأ من أساسيات الحفاظ على السيارات لأنه ليس من الكماليات كما يظن البعض لما له من فوائد كثيرة، فهو يحمى السياره من عوامل الجو المختلفة مثل الاترابه والشمس والامطار، كما أن السيارة قد تتعرض للسرقة إذا كان بداخلها شىء ملحوظ وغالى الثمن، ومن هنا سوف نتعرف على أنواع الأغطية المختلفة والمناسبة لكل سيارة

 

-أولآ : الغطاء المصنوع من الجلد فهو أغلى الأنواع من حيث السعر لأنه يحمى السياره من الأمطار والأتربة ويحافظ عليها من الخدوش.. فهو مصنوع من طبقتين طبقه خارجيه تمنع الامطار وطبقه داخليه ناعمه. 

 

- ثانياً : الغطاء المصنوع من القماش فهو يحافظ على السياره من الاتربة وملامسة الحيوانات للسيارة وخدشها ويسهل على صاحب وضعه وازالته نظرا لانه غير تقيل فى الوزن.

 

ومن عيوبه انه يحتفظ بالمياه ويوجد منه انواع كثيره افضلهم قماش قلع المركب لتحمله الشمس ويكون صعب على الحيوانات ك الكلاب والقطط تقطيعه عن باقى الاغطيه .

 

ثالثا: الغطاء المصنوع من الوتر بروف وهو الاكثر انتشارا وهو نوعان الاول " الوتربروف المبطن العادى " من الداخل وهو لا يتم تصنيعه محليا وانما يأتى استيراد من الخارج (يكون الغطاء جاهز )، اما عن عيوبه فانه بيتشقق من الشمس .

 

اما النوع الثانى هو " الوتر بروف الديسكو " وهذا النوع مصنوع من طبقه واحده وخفيف فى الوزن بشكل ملحوظ ومن الغالب انه بيتم تصنيعه خصيصا لاصحاب المعارض وهناك بعض الشركات تقوم بإعطائه لعملائها كهدية

 

يذكر أن اختيارك لغطاء السياره يكون على حسب استخدامك

ويجب إتباع هذه النصائح للمحافظة على غطاء سيارتك يجب عمل الأتى

 

١- تنظيف الغطاءباستمرار من الخارج والداخل 

 

٢- عمل صيانة دورية للغطاء وترميم أى قطعيات بة أول بأول .

 

٣-الحفاظ عليه بشكل مستمر حتى لا تقترب الحيوانات من السيارة وبخاصة على السقف توجد بودرة فى محلات المنظفات من شأنها إبعادهم .

 

٤-كتابة رقم السيارة بسبراى وخط كبير على غطاء السيارة تجنبا للسرقة او التبديل الخاطئ خاصة لو فى جراج ويوجد أغطية متشابهة .

 

 

 


غطاء السيارة

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نصائح السيارات

نظافة السيارة

الحفاظعلي السيارة



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