يوم الضحك العالمى ..6 فوائد صحية أبرزها صحة القلب وشد عضلات البطن

كتبت ميرفت رشاد

يحتفل العالم بيوم الضحك العالمى في أول يوم أحد من شهر مايو، ويرمز الاحتفال بيوم الضحك العالمي إلى توسع عالمي محتمل لمفاهيم الأخوة والود والإنسانية بالإضافة إلى مظهر إيجابي للسلام العالمي، يتم الاحتفال أيضًا بالتركيز على كيف يمكن أن تؤدي المشاعر السعيدة إلى تغيير الشخص للأفضل، كما أنه يساعد في زيادة الوعي بالضحك وفوائده الصحية، وفقا لما نشره موقع "bqprime".

الفوائد الصحية للضحك

1. يخفض ضغط الدم

الأشخاص الذين يخفضون ضغط الدم، حتى أولئك الذين يبدأون بمستويات طبيعية، سيقللون من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية.

2. يقلل من مستويات هرمون التوتر

من خلال تقليل مستوى هرمونات التوتر، فإنك تقلل في نفس الوقت من القلق والتوتر اللذين يؤثران على جسمك ، قد يؤدي تقليل هرمونات التوتر إلى أداء أعلى لجهاز المناعة.

3. يعمل عضلات البطن

من فوائد الضحك أنه يمكن أن يساعدك على شد عضلات البطن عندما تضحك ، تتمدد عضلات معدتك وتنقبض ، على غرار ما يحدث عندما تمارس تمارين شد عضلات ، أضف الضحك إلى روتين عضلات البطن واجعل الحصول على بطن مشدود أكثر متعة.

4. يحسن صحة القلب

يعد الضحك تمرينًا رائعًا للقلب ، خاصة لأولئك الذين لا يستطيعون القيام بنشاط بدني آخر بسبب الإصابة أو المرض، إنه يجعل قلبك يضخ الدم ويحرق كمية مماثلة من السعرات الحرارية في الساعة مثل المشي بوتيرة بطيئة إلى معتدلة.

5. يعزز الخلايا التائية

الخلايا التائية هي خلايا جهاز مناعة متخصصة تنتظر فقط في جسمك لتنشيطها عندما تضحك ، تقوم بتنشيط الخلايا التائية التي تبدأ فورًا في مساعدتك على محاربة المرض، في المرة القادمة التي تشعر فيها بنزلة برد قادمة ، أضف القهقهة إلى خطة الوقاية من المرض.

6. يحفز إطلاق الإندورفين

الإندورفين هو المسكنات الطبيعية للجسم من خلال الضحك، يمكنك إطلاق الإندورفين، والذي يمكن أن يساعد في تخفيف الألم المزمن ويجعلك تشعر بالراحة في كل مكان.