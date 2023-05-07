وكيل صحة الشرقية يطمئن على مصابى حادث انقلاب أتوبيس فى ترعة 

تفقد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مصابى حادث انقلاب أتوبيس خاص بنقل أطفال حضانة الصحابة بقرية شلشلمون، بمستشفى منيا القمح المركزى.

حيث توجها فى دقائق معدودة لمستشفى منيا القمح المركزى، للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين من الأطفال والكبار من جراء الحادث، والتأكد من سرعة وجودة الخدمات الطبية المقدمة لهم بقسم الاستقبال والطوارئ، والأقسام المكملة لها، يرافقه الدكتور نصر نصار مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية.

وأوضح وكيل الوزارة بأنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفى منيا القمح، وجميع المستشفيات المجاورة لها، وجاهزية فرق الانتشار السريع، فور وقوع الحادث الذى أسفر عن إصابة 16 فردا منهم عدد 5 أطفال، و١١ كبار، حيث تم الدفع بعدد 11 سيارة إسعاف لمكان الحادث.

تابع وكيل الوزارة توقيع الكشف الطبى على المصابين بمستشفى منيا القمح المركزى، وتم التأكد من سرعة وجودة أداء الخدمات الطبية المقدمة لهم، وإجراء الفحوصات الطبية، والأشعات اللازمة لهم، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين، ولم يغادر الدكتور هشام مسعود المستشفى، حتى التأكد تماماً من حصول جميع المصابين على الخدمة، وخروجهم جميعاً بعد تماثلهم للشفاء تماماً، باستثناء حالة واحدة وبأعراض التهاب شعبى، مقدماً الشكر للفريق الطبى وجميع العاملين بالمستشفى والمشاركين فى هذا العمل على الجهود المبذولة لصالح المرضى والمصابين.

كما لم يدخر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، جهداً للاطمئنان على الحالات الصحية للمصابين من خلال متابعته المستمرة والتواصل المباشر مع وكيل الوزارة من بداية الحادث.

وعقب الانتهاء من متابعة الحادث والخدمات الطبية المقدمة للمصابين، عقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية اجتماعا مع إدارة المستشفى الجديدة، ناقش خلاله خطة العمل بالمستشفى، وبحث أى معوقات قد تؤثر على انتظار سير العمل بالمستشفى، ووضع الحلول لأى سلبيات بها، والعمل على تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمستشفى.