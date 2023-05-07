اليوم السابع
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إصابة 9 أطفال فى انقلاب أتوبيس حضانة داخل ترعة بالشرقية

الأحد، 07 مايو 2023 02:40 م
إصابة 9 أطفال فى انقلاب أتوبيس حضانة داخل ترعة بالشرقية إسعاف - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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أصيب 9 أطفال بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، منذ قليل؛ إثر وقوع حادث انقلاب أتوبيس حضانة في مياه ترعة ما بين قريتي شلشلمون وكفر عمر مصطفى بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.
 
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب أتوبيس أطفال حضانة في مصرف مياه ما بين قريتي شلشلمون وكفر عمر مصطفى بمركز منيا القمح، ما أسفر عن إصابة 9 أطفال بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.
 
انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى منيا القمح المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم رفع آثار الحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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