اليوم السابع
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وكيل "تعليم دمياط" يتابع سير امتحانات النقل من غرفة العمليات

الأحد، 07 مايو 2023 12:25 م
وكيل "تعليم دمياط" يتابع سير امتحانات النقل من غرفة العمليات وكيل "تعليم دمياط" يتابع سير امتحانات النقل من غرفة العمليات
دمياط معتز الشربينى

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تابع علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الأحد، سير أعمال الامتحانات من داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية بحضور مديري المراحل التعليمية وموجهي عموم مواد امتحان اليوم.
 
يأتى ذلك ضمن سلسلة متابعات أعمال امتحانات صفوف النقل التى بدأت أمس السبت بجميع مدارس المحافظة بناء على توجيهات رضا حجازي وزير التربية والتعليم ومنال عوض محافظ دمياط. 
 
واطمأن "وكيل الوزارة" إلى سير الامتحان بصورة جيدة، وعدم وجود أية شكاوى من الورقة الامتحانية،
 
وأوضح "عبد الرؤوف" أنه بالنسبة للمرحلة الابتدائية، يؤدى طلاب الصفوف الرابع البالغ عددهم 35281 امتحان مادة العلوم في الفترة الأولى وطلاب الصف الخامس البالغ عددهم 35585 مادة اللغة الإنجليزية في الفترة الأولى.
 
وتابع أنه أدى الطلاب في الفترة الثانية امتحان بمادة التربية الدينية، وتكنولوجيا المعلومات، وبلغت نسبة الحضور 94% تقريباً.
 
وفيما يخص المرحلة الإعدادية، أوضح وكيل الوزارة، أنه يؤدي طلاب الصف الأول البالغ عددهم 37956 إمتحان مادة اللغة الإنجليزية وطلاب الصف الثاني البالغ عددهم 33538 امتحان الحبر والاحصاء في الفترة الأولى، وفي الفترة الثانية في مادة التربية الفنية، وبلغت نسبة الحضور 94% تقريباً.
 
كما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي والبالغ عددهم 13435 الامتحان في مادة اللغة العربية في الفترة الأولى، وبلغت نسبة الحضور 99.9% تقريباً.
 
وأشار "عبدالرؤوف" إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية لم تتلق أية شكاوى بشأن امتحانات اليوم.

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جدول امتحانات صفوف النقل

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موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الترم الثاني 2023

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جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023

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موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الابتدائي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثاني الاعدادي

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جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023

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