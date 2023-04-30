"تعليم دمياط" الأول على الوطن العربي في مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى

دمياط معتز الشربينى

تقدم المهندس على عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط بخالص التهاني للدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، لفوز الطالب مروان محمد أحمد هاشم أبو الروس من مدرسة عزبة البرج الثانوية بالمركز الأول على مستوى الوطن العربي في مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو في عامها الثلاثين.

حيث انتهت فاعليات المسابقة على مستوى الوطن العربي اليوم الأحد بديوان عام الوزارة بحضور مستشار اللغة العربية ومستشار التربية الإسلامية.

وأناب المهندس علي عبد الرؤوف صالح القصيفي مدير عام التعليم العام لحضور التكريم بقاعة طة حسين بالوزارة .

وهنأ "وكيل الوزارة" التوجية العام للغة العربية بقيادة هالة الشربيني واحمد عامر موجه اللغة العربية بادارة دمياط والدكتورة إيناس عبد الخالق مدير ادارة عزبة البرج التعليمية معربا عن شكره وتقديره لكل من ساهم وساعد في تلك المسابقة متمنيًا دوام التقدم والتوفيق.