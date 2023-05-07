وكيل تعليم الإسماعيلية يتابع امتحانات الفصل الدراسى الثانى بمدارس المحافظة

الإسماعيلية - صبرى غانم

تابع الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية اختبارات الفصل الدراسي الثاني، مؤكدا على عدم وجود أي معوقات لسير لجان الاختبارات في جميع الإدارات التعليمية.

وتفقد لجنة مدرسة السادات الثانوية العسكرية التابعة لإدارة شمال التعليمية يرافقة محمد عبد الكريم مدير إدارة شمال التعليمية، حيث يؤدي 607 طلاب الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى 44 طالب دمج، وتابع وكيل الوزارة دخول الطلاب ورصد استخدام العصا الإلكترونية والتي تكشف أي معادن او أجهزة محمول.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أنه لم ترصد غرفة العمليات المركزية بالمديرية والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية أي مخالفات، وجاءت الأسئلة من المنهج الدراسي، طبقا للمواصفات القياسية للورقة الامتحانية، وفي مستوى الطالب المتوسط.

وأكد الدكتور محمد بحيرى على تحري الدقة في تصحيح الأوراق ورصد الدرجات فى الشيت لينال كل طالب حقه، مشيرا إلى أنه تم توفير مقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب، وانتهت جميع الإدارات التعليمية من تطهير كل اللجان الامتحانية وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروسات والأوبئة بالمدارس، عقب أداء الطلاب للامتحان، حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم التنبيه على ضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المناخ اللازم، لسير عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وكذلك التنبيه عدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة اصطحاب المحمول داخل اللجان.