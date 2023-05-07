وزارة الأوقاف تنشر المحتوى التثقيفي للبرنامج الصيفي للأطفال 2023م

1. حفظ ومراجعة ما تيسر من القرآن الكريم.

2. تعليم الوضوء والصلاة للأطفال.

3. تفسير جزء عم من كتاب المنتخب في تفسير القرآن الكريم، للاطلاع عبر الرابط التالي:

4. موسوعة الدروس الأخلاقية، للاطلاع عبر الرابط التالي:

5. الآداب العامة، للاطلاع عبر الرابط التالي:

6. فقه السيرة النبوية .. قراءة جديدة، للاطلاع عبر الرابط التالي:

7. إصدارات رؤية للنشء، للاطلاع عبر الرابط التالي:

8. أعداد مجلة الفردوس، للاطلاع عبر الرابط التالي:

9. المسابقات والرحلات الترفيهية .

ويمكن تحميلها جميعًا مجانًا والاطلاع عليها عبر الرابط التالي :