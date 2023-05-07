اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 مايو 2023 11:54 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة الأوقاف تنشر المحتوى التثقيفي للبرنامج الصيفي للأطفال 2023م

الأحد، 07 مايو 2023 11:34 ص
وزارة الأوقاف تنشر المحتوى التثقيفي للبرنامج الصيفي للأطفال 2023م وزارة الأوقاف
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت وزارة الأوقاف المحتوى التثقيفي للبرنامج الصيفي للأطفال 2023م، حسب ظروف كل طفل ومجموعة ومسجد على حدة:
1. حفظ ومراجعة ما تيسر من القرآن الكريم. 
2. تعليم الوضوء والصلاة للأطفال. 
3. تفسير جزء عم من كتاب المنتخب في تفسير القرآن الكريم، للاطلاع عبر الرابط التالي:
4.  موسوعة الدروس الأخلاقية، للاطلاع عبر الرابط التالي: 
5.  الآداب العامة، للاطلاع عبر الرابط التالي:
6.  فقه السيرة النبوية .. قراءة جديدة، للاطلاع عبر الرابط التالي:
7.  إصدارات رؤية للنشء، للاطلاع عبر الرابط التالي:
8.  أعداد مجلة الفردوس، للاطلاع عبر الرابط التالي:
9. المسابقات والرحلات الترفيهية .
ويمكن تحميلها جميعًا مجانًا والاطلاع عليها عبر الرابط التالي :
 
 
 
 

الطفل

نشاط الطفل

وزارة الاوقاف

الاوقاف



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة