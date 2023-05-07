وزارة الأوقاف تنشر المحتوى التثقيفي للبرنامج الصيفي للأطفال 2023م

نشرت وزارة الأوقاف المحتوى التثقيفي للبرنامج الصيفي للأطفال 2023م، حسب ظروف كل طفل ومجموعة ومسجد على حدة:
1. حفظ ومراجعة ما تيسر من القرآن الكريم.
2. تعليم الوضوء والصلاة للأطفال.
3. تفسير جزء عم من كتاب المنتخب في تفسير القرآن الكريم، للاطلاع عبر الرابط التالي:
4. موسوعة الدروس الأخلاقية، للاطلاع عبر الرابط التالي:
5. الآداب العامة، للاطلاع عبر الرابط التالي:
6. فقه السيرة النبوية .. قراءة جديدة، للاطلاع عبر الرابط التالي:
7. إصدارات رؤية للنشء، للاطلاع عبر الرابط التالي:
8. أعداد مجلة الفردوس، للاطلاع عبر الرابط التالي:
9. المسابقات والرحلات الترفيهية .
ويمكن تحميلها جميعًا مجانًا والاطلاع عليها عبر الرابط التالي :
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