وكيل أوقاف الأقصر: دعمنا الأطفال فى 319 مسجدا ضمن البرنامج الصيفي للطفل

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن تواصل فعاليات المديرية لدعم الأطفال داخل المساجد ضمن فعاليات "البرنامج الصيفي للطفل"، وذلك برعاية وزارة الأوقاف بعنوان "حق الطفل"، حيث أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن توالى افتتاح الأنشطة القرآنية بالمديرية، حيث بلغ عدد المساجد المشاركة في البرنامج الصيفي للطفل 319 مسجدا.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه نجحت المديرية خلال الجلسات فى 319 مسجداً فى عقد عدد 2424 جلسة ضمن حق الطفل الصيفى، حيث يتم العمل بدعم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى برنامج "حق الطفل" وهو برنامج ثرى ومهم، يتم الانطلاق فيها بتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى مع فهم معانيه، ويتم البدء بتفسير جزء عم وكتاب "الآداب العامة" من تأليف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وكتاب "موسوعة الدروس الأخلاقية" بإعداد الإدارة العامة لدروس الدعوة بوزارة الأوقاف، بجانب إصدارات وزارة الأوقاف الخاصة بالأطفال، والتى جاءت ضمن سلسلة "رؤية" وفيها نفع عظيم لثقافة عامة للأطفال خلال البرنامج.

وفى نفس السياق أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم، عن تفاصيل الأنشطة الصيفية الدعوية بالمديرية، وذلك في إطار الدور الديني والوطني والإجتماعي لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومن بين مفردات هذا الدور الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لنشر العلم النافع في ربوع مصر، وبين جموع أفراد الشعب المصري لمختلف أطيافه.

وأضاف الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه من هذا المنطلق قامت مديرية أوقاف الأقصر بإقامة العديد من الفعاليات والأنشطة الصيفية المختلفة والمتنوعة طوال فترة الأجازة الصيفية لعام 2022، وذلك بمشاركة علمائها وأئمتها على مستوى محافظة الأقصر لرفع الوعي المجتمعي والفكر المستنير، وشملت الأنشطة الصيفية الدعوية لمديرية أوقاف الأقصر ما يلي:- (إقامة فعاليات البرنامج الصيفي للأطفال في عدد 319 مسجد على مستوى المديرية - إقامة البرنامج الصيفي والتثقيفي للأطفال بالمكتبات المعتمدة بالمديرية في عدد ( 7 ) مساجد على مستوى مديرية الأقصر).



البرنامج الصيفى للطفل بمسجد صلاح الدين



البرنامج الصيفى للطفل يعقد 2424 جلسة بالأقصر



دعم الأطفال فى 319 مسجد ضمن البرنامج الصيفى للطفل بالأقصر



فعاليات البرنامج الصيفى للطفل بالزينية