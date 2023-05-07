نشاط معهد بحوث أمراض النباتات خلال الشهر الماضى.. اعرف التفاصيل

كتبت أسماء نصار

أصدر معهد أمراض النباتات تقريرا يتضمن نشاطه خلال شهر أبريل تضمن الأنشطة الخدمية والبحثية والتدريبية والإنتاجية للمعهد على النحو التالي:

1- متابعة الحالة المرضية للمحاصيل :

- المرور على محافظات (المنيا – أسيوط – بنى سويف –الاسماعليه – الغربيه –الدقهليه) للوقوف علي الحالة المرضيه لمحاصيل الخضر وكتابة التوصيات المناسبة.

- المرور علي زراعات المانجو بمحافظات القليوبية والغربية والجيزة حيث لوحظت إصابات طفيفة في المزارع التي تم المرور عليها بالبياض الدقيقي وقد تمت التوصية بالرش بالمبيدات الموصى بها مع الاهتمام بالعمليات الزراعية.

- المرور علي زراعات النخيل بتوشكي وتمت التوصية بالعلاجات المناسبة.

-المرور علي محصول قصب السكر بمحافظتي قنا والاقصر ولوحظت إصابات بسيطة بالتفحم السوطي وتمت التوصية بإقتلاع النباتات المصابه وإعدامها قبل تمزق السوط وإنتشار الجراثيم وذلك بعد تغطيتها بأكياس بلاستيكيه حتي لا تنتشرالجراثيم على النباتات المجاوره.

- المرور علي زراعات البصل في محافظات الوجه القبلي(الفيوم وبني سويف و المنيا وسوهاج وقنا) ومحافظات الوجه البحري(القليوبية والشرقية والغربية والمنوفية والبحيرة ودمياط والدقهلية)

2- الارشاد والتدريب:-

ندوات ارشادية

- تنفيذ 4 ندوة إرشادية عن أهم الأمراض التى تصيب محصول الفاصوليا وطرق العلاج والمكافحة ومتبقيات المبيدات بالمحصول وذلك فى الفترة من 26/3 وحتى 13/4/2023.

- تنفيذ ندوة إرشادية عن أهم الأمراض التى تصيب محصول الفراولة وطرق المكافحة بمحافظة القليوبية مركز "طوخ – القناطرالخيرية " بتاريخ 30/4/2023.

- تنفيذ ندوة إرشادية عن أهم الأمراض التى تصيب محصول قصب السكر وطرق العلاج والمكافحة ومتبقيات المبيدات بالمحصول بمحافظة أسوان مركز (كوم امبو) وذلك بتاريخ 30/4/2023.

- تنفيذ دورة تدريبية بعنوان " كيفية زراعة النسيج النباتى " بمركز تدريب زراعة الأنسجة PT-CC وذلك فى الفترة من 9/4 وحتى 10/4/2023.

- تنفيذ عدد11يوم حقل لتوعية المزارعين بأهم الأمراض التى تصيب محصول القمح وطرق مكافحتها بمحافظات مصر المختلفة.

3- النشاط البحثي:

- تم نشر 2 بحوث في مجلات علمية دولية

4- النشاط الإنتاجي

- فحص (397) عينة تقاوى وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخلولها من الناحية المرضية.

- فحص ( 38) عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية وطرق المكافحة

- الإشتراك فى أعمال (12) لجنة فحص نباتات واردة من الخارج بموانىء الوصول المختلفة.

- فحص (24) مزرعة لبيان خلوها من الأمراض.

- فحص عينات نانو (5) عينات توفير النانو تكنولوجي.

- شراء (25) مركب نانو

- فحص (28) طرد بهم تقاوى محاصيل مختلفة.