معهد أمراض النباتات يصدر التوصيات الفنية لنخيل البلح فى شهر مايو

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور محمود قمحاوى، مدير معهد بحوث أمراض النباتات بأن الفترة الحالية من عمر النخيل وهى بعد العقد ووصول الحبة الى طور الكمري وهو المرحلة في الحجم قبل طور الخلال والتلوين ينصح بالآتى:

1- معاملة النخيل بالمبيدات النحاسية للوقاية والعلاج من أمراض تبقعات أوراق النخيل اللفحة السوداء "عند وجود اصابة يجب ازالة الاجزاء المصابة قبل معاملة النخيل بالمبيدات وفي الاصابات المتأخرة تستخدم المبيدات الجهازية لحماية الجمارة من الاصابة".

2- مكافحة عنكبوت الغبار:

3- الكشف عن الفسائل المزروعة حديثا خاصة اصابات قلب الفسيلة الفطرية والحشرية ومكافحتها للحفاظ على الفسيلة ثم تغطيتها مرة أخرى تجنبا للجفاف من الحرارة الشديدة خلال اشهر الصيف.

4- ازالة الاوراق الجافة فقط من الصف الاول للنخلة لتسهيل التعامل مع رأس النخلة والثمار وتطهير الجروح بالمطهرات الفطرية والحشرية