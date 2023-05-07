مياه المنوفية تعقد الاجتماع الدورى للجنة العليا لسلامة المياه والصرف الصحى

المنوفية - محمد فتحى

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ب المنوفية الاجتماع الدوري لسلامة ومأمونية المياه والصرف برئاسة الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية وبحضور وكيل وزارة الصحة ووكيل وزارة الري والجهات المعنيه بمحافظة المنوفية ورؤساء القطاعات المعنية بالشركة لعرض الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان سلامة ومأمونية مياه الشرب والصرف الصحى وضمان استدامة الخدمات الآمنة للمواطنين.

وعلي هامش الاجتماع سلم الدكتور محمود فؤاد مدير عام الجوده بالشركه القابضه شهادتي اعتماد سلامة ومأمونية المياه لمحطتي مياه الشهداء المرشحة وطوخ دلكا المرشحة نيابه عن الدكتور صلاح بيومي نائب رئيس مجلس إدارة الشركه القابضه للدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس الشركة.

وأثني الحضور من الجهات المختلفة على أداء الشركة في هذا الشأن والذى نتج عنه حصولها علي المستوي الاول في مجال مأمونية المياه والصرف الصحي بتقييم أداء الشركات وذلك في إطار اهتمام الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى متمثلة في شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية بالمتابعة المستمرة لمأمونية المياه والصرف.

واختتم الاجتماع بتكريم فريق عمل سلامة ومامونية المياه وتقديم شهادات التقدير لهم تقديراً لهم على الجهد المبذول فى مجال سلامة ومأمونية المياه.

جدير بالذكر أن شهادة اعتماد سلامه ومأمونية المياه والصرف الصحى تعد من أهم الشهادات في هذا المجال لأنها تعتمد من خلال ثلاث جهات حكومية وهما الشركة القابضة والجهاز التنظيمي ووزارة الصحة.