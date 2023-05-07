"مكانه فاضى أول يوم امتحان".. تشيع جنازة طالب ومسن ضحيتى انهيار سقف منزل بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

شيع أهالى عزبة المنسترلى التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، جنازة طالب إعدادى ومسن ضحيتى انهيار سقف منزل ليلة أمس.

لقى الطالب فارس إبراهيم 12 عاما، مصرعه ليلة الأحد قبل بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى بساعات، ليعم الحزن على زملائه فى المدرسة بخلو مقعده فى اللجنة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارا يفيد بوقوع حادث انهيار منزل فى قرية المانسترلى بمركز أبو كبير. انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين انهيار منزل مكون من 3 طوابق فى قرية المانسترلى بجوار محطة وقود بالمنطقة، نتج عنه حالتى وفاة الطالب فارس إبراهيم 12 سنة، ومحمد محمد العربى 85 سنة خفير بالمعاش، وإصابة صاحب المنزل إبراهيم صلاح.

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الحالة الصحية لمصاب حادث انهيار سقف دور ثالث بالخشب والسدة لعقار مكون من ثلاثة طوابق بقرية المنسترلى التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير، حيث تم الدفع بـ 3 سيارات إسعاف لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة ونقل حالات الإصابة لأقرب مستشفى، وكذلك سيارتين من الحماية المدنية لفرض كردون أمنى لمنع وصول الأهالى لموقع الحادث، ولتسهيل عمليات رفع أنقاض السقف المنهار.

تبين بالفحص الأولى للحالة الإنشائية للعقار عدم ظهور أى تصدعات أو شروخ خارجية تعرض قاطنيه للخطر، وكلف المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بصرف مساعدات عاجلة لأسر المتوفيين والمصاب طبقاً للقانون.