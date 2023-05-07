اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 مايو 2023 11:37 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

"مكانه فاضى أول يوم امتحان".. تشيع جنازة طالب ومسن ضحيتى انهيار سقف منزل بالشرقية

الأحد، 07 مايو 2023 11:20 ص
"مكانه فاضى أول يوم امتحان".. تشيع جنازة طالب ومسن ضحيتى انهيار سقف منزل بالشرقية تشيع جنازة طالب ومسن ضحيتى انهيار سقف منزل بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شيع أهالى عزبة المنسترلى التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، جنازة طالب إعدادى ومسن ضحيتى انهيار سقف منزل ليلة أمس.
 
لقى الطالب فارس إبراهيم 12 عاما، مصرعه ليلة الأحد قبل بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى بساعات، ليعم الحزن على زملائه فى المدرسة بخلو مقعده فى اللجنة.
 
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارا يفيد بوقوع حادث انهيار منزل فى قرية المانسترلى بمركز أبو كبير. انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين انهيار منزل مكون من 3 طوابق فى قرية المانسترلى بجوار محطة وقود بالمنطقة، نتج عنه حالتى وفاة الطالب فارس إبراهيم 12 سنة، ومحمد محمد العربى 85 سنة خفير بالمعاش، وإصابة صاحب المنزل إبراهيم صلاح.
 
تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الحالة الصحية لمصاب حادث انهيار سقف دور ثالث بالخشب والسدة لعقار مكون من ثلاثة طوابق بقرية المنسترلى التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير، حيث تم الدفع بـ 3 سيارات إسعاف لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة ونقل حالات الإصابة لأقرب مستشفى، وكذلك سيارتين من الحماية المدنية لفرض كردون أمنى لمنع وصول الأهالى لموقع الحادث، ولتسهيل عمليات رفع أنقاض السقف المنهار.
 
تبين بالفحص الأولى للحالة الإنشائية للعقار عدم ظهور أى تصدعات أو شروخ خارجية تعرض قاطنيه للخطر، وكلف المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بصرف مساعدات عاجلة لأسر المتوفيين والمصاب طبقاً للقانون.
 
أهالى القرية فى الجنازة
أهالى القرية فى الجنازة

أهالى القرية يشيعون الجنازة
أهالى القرية يشيعون الجنازة

تشييع الجنازة
تشييع الجنازة

 

IMG_20230507_104337
 

 

IMG_20230507_104359

انهيار منزل

امتحانات صفوف النقل

امتحانات النقل

التربية والتعليم

وزارة التعليم

نظام امتحانات النقل 2023

وزارة التربية والتَعليم

امتحانات النقل 2023

موعد امتحانات صفوف النقل

جدول امتحانات صفوف النقل

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائى الترم الثانى 2023

موعد امتحانات الترم الثانى 2023 للصف الرابع الابتدائى

جدول امتحانات الترم الثانى 2023

جدول امتحانات الترم الثانى 2023 للصف الرابع الابتدائى

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائى الترم الثانى 2023

موعد امتحانات الترم الثانى 2023 للصف الثالث الاعدادى

موعد امتحانات الترم الثانى 2023 الابتدائى

موعد امتحانات الترم الثانى 2023 للصف الثانى الاعدادى

موعد امتحانات الترم الثانى 2023 الصف الأول الثانوى

جدول امتحانات الصف الأول الاعدادى الترم الثانى 2023

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادى 2023

جدول امتحانات الصف الثانى الإعدادى 2023



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة