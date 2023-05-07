مقتل 7 على الأقل وإصابة آخرين بحادث دهس أمام مركز للمهاجرين فى تكساس

كتب محمد جمال

قتل 7 أشخاص وأصيب آخرون فى تكساس ، الأحد، عندما صدمتهم سيارة خارج مركز للمهاجرين، بحسب سكاى نيوز.

وقال مارتن ساندوفال المتحدث باسم شرطة براونزفيل لمحطة تلفزيون محلية، إن السيارة "صدمت عدة أشخاص كانوا ينتظرون في محطة للحافلات".

وأضاف أن 7 اشخاص قتلوا واعتقل سائق السيارة، وهو يتلقى الرعاية الصحية.

وأشار ساندوفال إلى أنه سيحاكم بتهمة القيادة الخطرة، مع إمكان توجيه تهم أخرى إليه، وتابع أن التحقيق سيحدد إن كان ما جرى حادثا أم عملا متعمدا.

وأشار المسئول إلى أنه وفق روايات الشهود، يبدو أنه "فقد السيطرة على السيارة"، وأضاف: "سواء كان حادثا أم متعمدا، ما زال الأمر قيد التحقيق".

وتأتي هذه الأنباء في وقت تستعد السلطات الخميس لرفع الإجراء الصحى الذي يسمح بترحيل المهاجرين من دون تأخير، حيث تخشى السلطات من ارتفاع عمليات الدخول غير الشرعى إلى الولايات المتحدة، مع انتهاء صلاحية هذا الإجراء.