اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 مايو 2023 09:46 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بايدن يأمر بتنكيس الأعلام حدادا على ضحايا مأساة تكساس

الأحد، 07 مايو 2023 08:32 م
بايدن يأمر بتنكيس الأعلام حدادا على ضحايا مأساة تكساس الرئيس الأمريكى جو بايدن
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه الرئيس الأمريكى، جو بايدن، بتنكيس الأعلام فى البلاد، حدادا على أرواح ضحايا إطلاق النار فى مركز تجارى بولاية تكساس مؤخرا، بحسب "روسيا اليوم".

 
وقال بايدن فى بيان نشره البيت الأبيض: "أمرت بخفض أعلام الولايات المتحدة فوق البيت الأبيض، وجميع المبانى الحكومية والساحات العامة، والمواقع العسكرية والقواعد البحرية، فى جميع أنحاء الولايات المتحدة".
 
وستبقى الأعلام منكسة حتى 11 مايو 2023.
 
وقتل 9 أشخاص وجرح 7 آخرون عندما فتح مسلح النار بشكل عشوائى داخل مركز تجارى فى تكساس السبت، فيما قتل مسلح لاحقا برصاص الأمن، وذكرت السلطات أن البحث جار عن مسلح ثان كان معه.
 

جو بايدن

أمريكا

تكساس

اطلاق نار

حادث اطلاق نار



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة