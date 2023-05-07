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مطار مرسى علم الدولي يستقبل اليوم 24 رحلة طيران دولية ضمن 124 رحلة أسبوعية

الأحد، 07 مايو 2023 05:00 ص
مطار مرسى علم الدولي يستقبل اليوم 24 رحلة طيران دولية ضمن 124 رحلة أسبوعية مطار مرسى علم- أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأحد، حسب جداول التشغيل به على مدار ساعات اليوم 24 رحلة طيران دولية أوروبية، ضمن 124 رحلة طيران دولية تصل خلال الأسبوع بداية من أمس السبت حتى الجمعة المقبلة.
 
وتجرى السلطات المختصة داخل مطار مرسى علم الدولى، تسهيل إجراءات الوافدين فور وصولهم أرض المهبط، حتي وصولهم إلي الفنادق محل إقامتهم علي شواطئ مدينة مرسى علم .
 
وتبين من جداول التشغيل اليومية، أنه من المقرر أن يستقبل المطار اليوم 5 رحلات من التشيك، و6 رحلات من  بولندا، ورحلة من سويسرا، و6 رحلات من إيطاليا، ورحلة من بلجيكا، ورحلتين داخليتين من مطار القاهرة، و3 رحلات من ألمانيا.
 
وتبين من جداول التشغيل الأسبوعية الوافدة بداية من اليوم السبت حتي الجمعة المقبلة تصل الرحلات من 11 دولة أكثرها وصولا الألمان ثم السياحية البولندية ثم التشيكية وكذلك الإيطالية، كما تصل رحلات من سويسرا والنمسا وبلجيكا وغيرها من الدول.

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