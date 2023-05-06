مطار مرسى علم يستقبل 34 رحلة طيران دولية تقل على متنها قرابة 5 آلاف سائح

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم السبت، حسب جداول التشغيل به على مدار ساعات اليوم 34 رحلة طيران دولية أوروبية، ضمن 124 رحلة طيران دولية تصل خلال الأسبوع بداية من اليوم السبت حتى الجمعة المقبلة.

وتجرى السلطات المختصة داخل مطار مرسى علم الدولى، تسهيل إجراءات الوافدين فور وصولهم أرض المهبط، حتي وصولهم إلي الفنادق محل إقامتهم علي شواطئ مدينة مرسى علم .

وتبين من جداول التشغيل اليومية، أنه من المقرر أن يستقبل المطار اليوم 9 رحلات من التشيك، و12 رحلة من بولندا، ورحلة من سلوفاكيا، و8 رحلات من إيطاليا، ورحلة من بلجيكا، ورحلة من هولندا، ورحلة من ألمانيا، وأخرى من سويسرا ورحلة داخلية .

وتبين من جداول التشغيل الأسبوعية الوافدة بداية من اليوم السبت حتي الجمعة المقبلة تصل الرحلات من 11 دولة أكثرها وصولا الألمان ثم السياحية البولندية ثم التشيكية وكذلك الإيطالية، كما تصل رحلات من سويسرا والنمسا وبلجيكا وغيرها من الدول.