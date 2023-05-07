مصرع طالبة إثر سقوط جسم غريب على رأسها بدسوق فى كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

لقيت طالبة بالصف الثاني الإعدادي، مصرعها لسقوط جسم غريب على رأسها أثناء سيرها في الشارع، وجرى نقل جثمانها لمستشفى دسوق العام.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا يفيد بمصرع دميانة صبحي الطالبة بالصف الثاني الإعدادي، بمدرسة النجاح الإعدادية بنات بدسوق، لسقوط جزء من عقار من ارتفاع على الرأس مسببا جرح متهتك، وكسر مفتوح مفتت تظهر منه أنسجة المخ، ووصلت الحالة إلى المستشفى جثة هامدة، وتم عمل محاولة انعاش قلبي رئوي للمريضة دون أي استجابة، وجرى نقل الجثمان، لمشرحة مستشفى دسوق العام، تحت تصرف النيابة.