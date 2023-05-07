مدير تعليم القليوبية تتابع سير الامتحانات فى مدارس إدارة بنها

القليوبية إبراهيم سالم

تفقدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، سير الامتحانات بمدارس إدارة بنها التعليمية، حيث تفقدت مدرسة الشبان المسلمين، ومدرسة مدحت طلعت الرسمية، ومدرسة 25 يناير، وهدى شعراوى الابتدائية، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضحت المديرية، فى بيان لها، أنه رافق مدير تعليم القليوبية خلال الجولة كلا من تامر القلا مدير إدارة الأمن بالمديرية، وأيمن خاطر مدير إدارة المتابعة بالمديرية.

وتابعت، أنه اطمأنت على انضباط جميع اللجان، وحسن سير الامتحان بداخلها، وعدم وجود أى شكاوى من الامتحان، ووجهت بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع اللجان، والتأكيد على إضاءة اللجان وتهويتها، وتوفير المناخ المناسب والهدوء داخل اللجان، لكى يتمكن أبنائنا الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم، وضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وقانون 205 لسنة 2020 لعدم الاخلال بأعمال الامتحانات.

كما شددت مدير تعليم القليوبية، على عدم السماح نهائيًا بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين، والتصدى بكل حزم لأى محاولات غش، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، كما وجهت بضرورة توافر الزائرة الصحية والمتابعة الدورية للطلاب للحفاظ على الحالة الصحية للطلاب.