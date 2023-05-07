اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 مايو 2023 11:37 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مدير تعليم القليوبية تتابع سير الامتحانات فى مدارس إدارة بنها

الأحد، 07 مايو 2023 10:26 ص
مدير تعليم القليوبية تتابع سير الامتحانات فى مدارس إدارة بنها مدير تعليم القليوبية تتابع سير الامتحانات بمدارس إدارة بنها
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، سير الامتحانات بمدارس إدارة بنها التعليمية، حيث تفقدت مدرسة الشبان المسلمين، ومدرسة مدحت طلعت الرسمية، ومدرسة 25 يناير، وهدى شعراوى الابتدائية، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

 

وأوضحت المديرية، فى بيان لها، أنه رافق مدير تعليم القليوبية خلال الجولة كلا من تامر القلا مدير إدارة الأمن بالمديرية، وأيمن خاطر مدير إدارة المتابعة بالمديرية.

 

وتابعت، أنه اطمأنت على انضباط جميع اللجان، وحسن سير الامتحان بداخلها، وعدم وجود أى شكاوى من الامتحان، ووجهت بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع اللجان، والتأكيد على إضاءة اللجان وتهويتها، وتوفير المناخ المناسب والهدوء داخل اللجان، لكى يتمكن أبنائنا الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم، وضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وقانون 205 لسنة 2020 لعدم الاخلال بأعمال الامتحانات.

 

كما شددت مدير تعليم القليوبية، على عدم السماح نهائيًا بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين، والتصدى بكل حزم لأى محاولات غش، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، كما وجهت بضرورة توافر الزائرة الصحية والمتابعة الدورية للطلاب للحفاظ على الحالة الصحية للطلاب.


اخبار القليوبية

تعليم القليوبية

مدارس القليوبية

امتحانات صفوف النقل

امتحانات النقل

التربية والتعليم

وزارة التعليم

نظام امتحانات النقل 2023

وزارة التربية والتَعليم

امتحانات النقل 2023

موعد امتحانات صفوف النقل

جدول امتحانات صفوف النقل

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الترم الثاني 2023

جدول امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثالث الاعدادي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الابتدائي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثاني الاعدادي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الصف الأول الثانوي

جدول امتحانات الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2023

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2023



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة