تعليم القليوبية: انتظام امتحانات النقل وإحالة المخالفين للتحقيق

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت غرفة عمليات متابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني ، بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، انتظام الامتحانات للصفوف الرابع والخامس الابتدائي، والصف الأول الإعدادي، في يومها الأول، موضحة أن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط، مشيرة إلى أنه حال التأكد من وجود أية تسريبات إلكترونية بالامتحانات سيتم التعامل معها فورا وإحالتها للنيابة المختصة، إعمالا للقانون رقم 205 لسنة 2020، بشأن الإخلال بالامتحانات.

وكشفت الغرفة، أنه أدى 148723 طالب وطالبة بالصف الرابع الابتدائي الامتحان داخل 1135 مدرسة، فيما أدي 145794 طالب وطالبة بالصف الخامس الابتدائي الامتحان داخل 1071 مدرسة، بينما أدي 137419 طالب وطالبة بالصف الأول الإعدادي الامتحان داخل 801 مدرسة.

وكانت قد أعلنت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، الانتهاء من استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022 - 2023، مشيرة إلى أنه تم خلال الفترة الماضية تكثيف المرور على المدارس للتأكد من الاستعداد التام للامتحانات ومراعاة تواجد المتابع من الساعة السابعة والنصف صباحًا، حتى خروج آخر تلميذ.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، في بيان لها، أنه جاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وشددت مدير تعليم القليوبية، على ضرورة متابعة تأمين أماكن وجود الأسئلة بما يضمن سرية الامتحانات، وتأمين حجرة الكنترول الداخلي، من أبواب ونوافذ وطفايات حريق، وفي حالة وجود غرفة غير مؤمنة، يتم نقل الكنترول في حجرة أكثر أمنًا.

وأكدت، علي الالتزام بتطبيق قانون 205 لسنة 2020، والذى ينص علي عدم الاخلال بالامتحانات وعدم الغش داخل اللجان الامتحانية، وعدم اصطحاب التليفون المحمول نهائيا داخل اللجان سواء للطالب والمعلم، مع توفير الهدوء والأمن داخل اللجان الامتحانية.