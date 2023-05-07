محافظ كفر الشيخ: إزالة 102 حالة تعد على مساحة 35 فدانا و17 قيراطا

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت قرى مركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ الحملات المكبرة لإ زالة التعديات على الأراضي الزراعية، ضمن المرحلة الأولى من الموجة 21، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بالتعاون مع مدير أمن كفر الشيخ، إزالة 12 حال تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

جاء ذلك بقيادة أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، وبحضور مساعد مدير الامن، ومأمور مركز شرطة سيدي سالم، ورأفت عابد يوسف، نائب رئيس المركز والمدينة لشئون القرى، وعادل عطيان، مسئول الإزالات بالمركز والمدينة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن جملة ماتم إزالته 102 حالة تعد، على مساحة 35 فدانا و17قيراطا، و12 سهما، و2257 مترا، مؤكداً أنه شدد على رؤساء المحليات بالتنسيق المتواصل مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية لإزالة كافة أشكال التعديات البناء أو الزراعية أو الري ونهر النيل سواء الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو في المهد أو التي يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية للحفاظ على كل شبر من أراضي أملاك الدولة، وخاصة في ظل المتابعة اللحظية لجهود الموجة الـ 21 من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.