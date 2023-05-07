إزالة 113 حالة تعد بمساحة 28 ألف متر مربع في أسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، على مواصلة تنفيذ الحملات ضمن أعمال المرحلة الأولى للموجة الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة سواء الزراعية أو مخالفات البناء بجميع المراكز والمدن.

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن حملات الإزالة منذ إنطلاق المرحلة الأولى أسفرت عن إزالة 113 حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والخاصة بمساحة إجمالية 28 ألفا و567 م2 .

وكلف "عطية"، مسئولى الوحدات المحلية بالتنسيق مع جهات الولاية والجهات الأمنية لتكثيف الجهود المبذولة لإزالة مختلف حالات التعدى على أملاك الدولة ضمن البرنامج الزمنى المحدد مع إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المتعديين والمخالفيين وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، ولتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وبمتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية من أجل إسترداد حق الدولة وفرض سيادة القانون.

ومن جانبه أكد سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان، أنه تم تنظيم حملة مكبرة إستهدفت إزالة 15 حالة تعد بالبناء على أملاك الدولة بإجمالى مساحة 13 ألفا و110 م2 ، بالإضافة إلى إزالة فورية لـ 20 حالة تعد فى المهد وذلك بنطاق منطقتى المحمودية والرضوانية.

وفى السياق أضاف شوقى مصطفى رئيس مركز ومدينة كوم أمبو، أن حملات الإزالة التى تم تنظيمها بالتنسيق مع قوات الأمن إستهدفت إزالة بعض حالات التعدى بالبناء على الأرض الزراعية بإجمالى 465 م2 بقرية العباسية.