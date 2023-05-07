محافظ القليوبية: استمرار تركيب بنرات التعريفة بجميع المواقف والتصدي لأي مُخالفة

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، جولة تفقدية على عدد من مواقف السيارات بمُدن بنها وقليوب والقناطر الخيرية، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمواقف سيارات الأجرة، لمراقبة الالتزام بالتعريفة الجديدة وخطوط سير السيارات، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار السولار.

يأتي ذلك من خلال جولات المحافظ الميدانية المكثفة على مدار 4 أيام مُتتالية لتفقد انتظام سير العمل بمواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود المنتشرة بمراكز ومُدن وأحياء المحافظة والتأكد من الالتزام بالتعريفة، فضلاً عن مُقابلته للمواطنين والسائقين والاستماع إلى شكواهم وطلباتهم والاستجابة الفورية لها، بالإضافة إلى متابعته اليومية لتقرير إدارة الأزمات وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، للوقوف على مدى الانتظام وسير العمل بكافة المواقف على مستوى المحافظة، وعدد وطبيعة البلاغات والشكاوى الواردة من المواطنين وكيفية التعامل معها ونتائج الرد عليها، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وتابع محافظ القليوبية، التزام السائقين بالتعريفة الجديدة التي أقرتها المحافظة، وتركيب بنرات بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى في حالة وجود أي مخالفات، مع التأكُد من وجود الاستيكرات على زجاج السيارات والمطبوع عليها التعريفة الجديدة، مُشيراً إلى أنه يُتابع بصفة مستمرة مدى الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة ووضع البانرات الإرشادية بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة بقيمة التعريفة الجديدة التي تم إقرارها وعدم التلاعب بالأسعار أو استغلال المواطنين.

وفي السياق ذاته حرص المحافظ، أثناء جولته على التحدُث مع المواطنين وتوعيتهم بعدم دفع أي زيادة في أجرة المواصلات والموضحة بالاستيكر على كل سيارة من الأمام والخلف، مُشدداً على إدارة مواقف القليوبية بسرعة طباعة جميع الاستيكرات لجميع الخطوط لمنع الممارسات غير القانونية من قبل بعض السائقين في زيادة سعر الأجرة، كما تبادل المحافظ الحديث مع السائقين والتنبيه عليهم بالالتزام بوضع استيكر التعريفة الجديدة وخط السير وعدم فرض زيادة عشوائية وتطبيق التسعيرة المُقررة لعدم تعرضهم للمُسائلة القانونية.

وناشد محافظ القليوبية، المواطنين بالتحلي بالإيجابية وعدم دفع أي زيادة عن التعريفة المحددة، والإبلاغ مباشرة عن أي مُخالفات من قبل السائقين، لافتاً إلى أن المحافظة أعلنت عن أرقام خاصة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الـ 24 ساعة للإبلاغ عن أي زيادة في التعريفة الجديدة بالاتصال على الخط الساخن 114، أو إرسال رسالة عبر الواتس آب على الرقم 01119992624 مُتضمنة رقم السيارة المُخالفة للتسعيرة المقررة، أوعن طريق منظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء 16528 وموقع المنظومة على الإنترنت WWW.Shakwa.eg، وكذلك تطبيق (إيجابي) الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة.

فيما وجه "المحافظ"، رؤساء المراكز والمُدن والأحياء ومديري المواقف والتموين وبالتنسيق الكامل مع مديري إدارة المرور ومدير مباحث المرور، بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة، بالإضافة إلى محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الإتجار بها في السوق السوداء وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين، والتأكُد من وضع استيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة الأمامي والخلفي، بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى بجميع المواقف.

جاءت الجولة بحضور مصطفى حسانين نائب رئيس مركز ومدينة بنها، واللواء محمد سالم رئيس مركز ومدينة قليوب، واللواء طارق ماهر رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، ومحمد عبد الحليم مدير مواقف القليوبية، والمقدم مصطفى عطية رئيس وحدة مرور بنها، والنقيب إيهاب حمزة وحدة مرور القناطر الخيرية.