محافظ الغربية يتفقد لجان امتحانات نهاية العام بزفتى

الغربية ــ عادل ضرة

حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على متابعة أداء الطلاب ل امتحانات نهاية العام بمركز زفتى، وذلك فى جولة رافقه خلالها إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى، شملت تفقد المدرسة الثانوية الصناعية بنات بزفتى، المدرسة الثانوية الصناعية الزخرفية العسكرية بقرية سندبسط ومدرسة الحج توفيق الجوهري بقرية دهتورة.

وخلال الجولة تابع المحافظ أداء الطلاب لامتحانات في جو من الهدوء والانضباط، وانتظام اللجان مؤكداً على توفير كل سبل الراحة من إضاءة وتهوية، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بالضوابط الامتحانية، إلى جانب التواجد المستمر للزائرة الصحية بكل مدرسة.

ووجه رحمي بتوفير سبل الراحة للطلاب داخل اللجان لضمان إتمام الامتحانات والتيسير على الطلاب، كما وجه رؤساء المدن باستمرار تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات في محيط المدارس.

جدير بالذكر أن 113466 طالبا يؤدون امتحانات الصف الرابع، و 112045 طالبا امتحانات الصف الخامس، إلى جانب 102868 طالبا يؤدون امتحانات الصف السادس الابتدائي، كما يؤدي 46092 طالبا امتحانات الصف الأول الثانوي، و 39952 طالبا امتحانات الصف الثاني الثانوي، في حين يؤدي 106557 طالبا امتحانات الصف الأول الإعدادي، و94458 طالبا امتحانات الصف الثاني الإعدادي، أما الشهادة الإعدادية المحلية، فيؤدي 90428 طالبا امتحانات الشهادة الإعدادية العامة في 408 لجنة، و2040 طالب امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية في 15 لجنة.