اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 مايو 2023 01:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الغربية يتفقد لجان امتحانات نهاية العام بزفتى

الأحد، 07 مايو 2023 12:51 م
محافظ الغربية يتفقد لجان امتحانات نهاية العام بزفتى محافظ الغربية يتفقد أداء الطلاب لامتحانات نهاية العام بزفتى
الغربية ــ عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على متابعة أداء الطلاب لامتحانات نهاية العام بمركز زفتى، وذلك فى جولة رافقه خلالها  إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى، شملت تفقد المدرسة الثانوية الصناعية بنات بزفتى، المدرسة الثانوية الصناعية الزخرفية العسكرية بقرية سندبسط ومدرسة الحج توفيق الجوهري بقرية دهتورة.
 
وخلال الجولة تابع المحافظ أداء الطلاب لامتحانات في جو من الهدوء والانضباط،  وانتظام اللجان مؤكداً على توفير كل سبل الراحة من إضاءة وتهوية، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بالضوابط الامتحانية، إلى جانب التواجد المستمر للزائرة الصحية بكل مدرسة. 
 
ووجه رحمي بتوفير سبل الراحة للطلاب داخل اللجان لضمان إتمام الامتحانات والتيسير على الطلاب، كما وجه رؤساء المدن باستمرار تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات في محيط المدارس.
 
جدير بالذكر أن 113466 طالبا يؤدون امتحانات الصف الرابع، و 112045 طالبا امتحانات الصف الخامس، إلى جانب 102868 طالبا يؤدون امتحانات الصف السادس الابتدائي، كما يؤدي 46092 طالبا امتحانات الصف الأول الثانوي، و 39952 طالبا امتحانات الصف الثاني الثانوي، في حين يؤدي 106557 طالبا امتحانات الصف الأول الإعدادي، و94458 طالبا امتحانات الصف الثاني الإعدادي، أما الشهادة الإعدادية المحلية، فيؤدي 90428 طالبا امتحانات الشهادة الإعدادية العامة في 408 لجنة، و2040 طالب امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية في 15 لجنة.
 

امتحانات صفوف النقل

امتحانات النقل

التربية والتعليم

وزارة التعليم

نظام امتحانات النقل 2023

وزارة التربية والتَعليم

امتحانات النقل 2023

موعد امتحانات صفوف النقل

جدول امتحانات صفوف النقل

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الترم الثاني 2023

جدول امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثالث الاعدادي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الابتدائي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثاني الاعدادي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الصف الأول الثانوي

جدول امتحانات الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2023

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2023



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة