تعليم الأقصر تعلن التزام الطلاب فى ثانى أيام امتحانات نهاية العام دون شكاوى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، عن انتظام التلاميذ والطلبة فى المراحل التعليمية المختلفة فى ثانى أيام امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2022/2023، حيث يؤدى 56852 تلميذاً بالمرحلة الابتدائية الامتحانات داخل 320 لجنة امتحانية، بينما يؤدى 24907 طالباً بالمرحلة الإعدادية داخل 199 لجنة امتحانية.

وأكد الدكتور صبرى خالد، أنه كلف قيادات المديرية بمتابعة الامتحانات بشكل يومى من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام مديرية التربية والتعليم، برئاسة صفوت جارح وكيل المديرية، وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية المختلفة، وذلك لمتابعة سير امتحانات النقل الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2022/ 2023 فترة صباحية ومسائية.

وأوصى وكيل تعليم الأقصر، كل الطلاب مطمئناً لهم بالتريث والتمهل قبل الإجابة، مؤكداً على أن الامتحان قد أُعِد بما يتناسب بشكل كامل مع الفترة الزمنية المخصصة له؛ فلا داعِ للاستعجال فى الإجابة، وشدد على قيادات المديرية ضرورة توفير الأجواء المناسبة والمطمئنة التى تمكن الطلاب من أداء امتحاناتهم فى هدوء واستقرار، وأيضاً بالتواصل الفورى مع غرفة العمليات حال حدوث أى أمر طارئ.

وناشد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، قبل دخول الامتحانات كافة الطلاب مطمئناً لهم بالتريث والتمهل قبل الإجابة خلال تأدية إمتحاناتهم، مؤكداً على أن الامتحان قد أُعِد بما يتناسب بشكل كامل مع الفترة الزمنية المخصصة له؛ فلا داعِ الاستعجال فى الإجابة، كما قرر تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام مديرية التربية والتعليم، برئاسة صفوت جارح وكيل المديرية، وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية المختلفة، وذلك لمتابعة سير امتحانات النقل الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2022/ 2023، حيث أوصى مديرى عموم الإدارات التعليمية بضرورة تقديم تقرير عن أداء رئيس اللجنة فى نهاية سير الامتحان، مؤكدا على مسؤولية رئيس اللجنة مسؤولية كاملة عن حسن سير العمل وانضباطه وعدم تنازله عن أى من مهام عمله لأى من أعضاء اللجنة وذلك فى إطار الالتزام الكامل بالقواعد والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات وتنفيذ ما ورد من الوزارة من تعليمات وقرارات دورية.