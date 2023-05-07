محافظ الأقصر يوجه بإنقاذ طفلتين رضيعتين احتجزهما والدهما.. اعرف التفاصيل

الأقصر - أحمد مرعى

وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة، برئاسة نجوى إبراهيم بالتحرك العاجل لإنقاذ طفلتين فى مرحلة الرضاعة، وذلك إثر تلقى الوحدة بلاغ عن تعرض الطفلتين لخطر محدق، حيث قام الأب باحتجاز الطفلتين إثر خلافات زوجية ناتجة عن تعاطيه للمواد المخدرة مما يعرض حياة الأسرة للخطر.

وعلى الفور انتقلت الوحدات العامة والفرعية فى القرنة، برئاسة إيمان عبد الحليم لفحص البلاغ واتخاذ اللازم، وتبين أن إدمان رب الأسرة للمخدرات مما أدى لتعرض الاسرة للتفكك الأسرى وحرمان الطفلتين من والدتهما، حيث يبلغ أعمار الاطفال 4 شهور وسنة ونصف وانهما فى مرحلة الرضاعة.

وقامت الوحدة بمساعدة العميد مأمور مركز شرطة القرنة بإرجاع الطفلتين لوالدتهما، واخذ التعهدات اللازمة التى تضمن بقاء الاطفال مع والدتهم، ومساعدة أسرة الأب فى نقله إلى مركز للتعافى والعلاج من الإدمان.