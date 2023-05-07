تضامن الأقصر تبدأ مشروع "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة المصرية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

انطلقت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر، فى تنفيذ فعاليات المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمدينتي إسنا وأرمنت، لتأهيل الشباب المقبل على الزواج وتنمية معلوماته ومهاراته فى كل ما يخص بناء كيان أسري مستقر ومتماسك قائم على مبادئ المودة والرحمة، من خلال التوعية والتدريب المباشر، وذلك في إطار توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، ورعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأوضح محمد حسين بغدادي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، أن أول فعاليات برنامج المشروع داخل المحافظة بدأت اعتبارا من يوم 10 أبريل 2023 بقاعة الوحدة المحلية لقرية الشغب بمدينة إسنا بحضور عدد 107 مستفيدين، تلاها قرية الدير بإسنا بقاعة وحدة الشؤون الاجتماعية بحضور عدد 80 مستفيدا، ثم قرية الحلة بإسنا بجمعية رياض الصالحين بحضور عدد 87 مستفيدا، حيث تم تنفيذ ندوات جماهيرية للفئة المستهدفة من الشباب من عمر 18 حتى 35 عاما، كما تم تنفيذ دورات تدريبية اعتبارا من 26 أبريل 2023 بقرية الرياينة بأرمنت بجمعية تنمية المجتمع بالرياينة بإجمالي عدد 46 مستفيدا منهم 25 إناثا و21 ذكورا، تلاها دورة تدريبية بقرية الرزيقات بحري بأرمنت بإجمالي عدد 41 منهم 13 ذكورا و28 إناثا بجمعية تنمية المجتمع بالرزيقات بحري، كما تم تنفيذ دورة تدريبية بالرزيقات قبلي بأرمنت بمقر جمعية البناء للتنمية بإجمالي عدد 45 مشاركا، 13 ذكورا و32 إناثا، كما تم تنفيذ حملات ميدانية لقرية الشغب بإسنا وبلغ إجمالي عدد الشباب المستفيدين من النشاط 192 مستفيدا بإجمالي عدد ذكور 31 والإناث 161، كما تم تنفيذ حملة ميدانية بأرمنت الوابورات بإجمالي عدد مستفيدين 203 منهم 25 ذكورا، و178 إناثا، وجاري تنفيذ فعاليات شهر مايو 2023، بتوجيهات من الدكتورة رنده فارس مدير مشروع مودة، ومتابعة ممدوح المصري المنسق العام لبرنامج مودة بقري حياة كريمة بالاقصر وأسوان، وأشرف فرويز متياس منسق مديرية التضامن الاجتماعى بالاقصر بقري حياة كريمة.

وتتنوع فعاليات المبادرة بين الندوات والتدريبات المتخصصة وحملات التوعية المباشرة لتوعية الشباب والفتيات برسائل المشروع المختلفة، إذ تقوم تدريبات "مودة" بإكساب المتدربين مجموعة متكاملة من المعلومات والمهارات الحياتية المختلفة التى تساعدهم على تأسيس كيان أسرى سوى، بدءًا من أُسس اختيار شريك الحياة، ومفهوم الزواج، والتواصل الفعال في الحياة الزوجية، وأسس حل المشكلات، ومبادئ التغافل والإيثار والمشاركة، والطرق المناسبة للتعامل مع التحديات التي تواجه الأسرة في مختلف الجوانب.