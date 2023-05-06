محافظة الجيزة تزيل 73 حالة تعدٍ على مساحة 5543م أملاك دولة

كتبت - مرام محمد

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال تنفيذ حملات الموجه الـ21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات علي الأراضى الزراعية.

وأوضح اللواء أحمد راشد أن الأجهزة التنفيذية بالمراكز والمدن وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة لعدد 73 حالة تعد بمساحه 5543م على أراضي أملاك الدولة ولاية الري بمناطق ابو غالب والرياح البحيري وقري نكلا ووردان وبني سلامه بمركز ومدينة منشأة القناطر مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد اللواء أحمد راشد أن المحافظة مستمرة في تنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزاله تلك التعديات وفرض هيبه الدولة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع المتابعة والمرور الدوري علي الحالات التي تم إزالتها لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى.