قاتل سائق توك توك فى قليوب: كنت عايز أسرقه ولما قاومني خلصت عليه

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطل تم القبض عليه لاتهامه ب قتل سائق توك توك، بتفاصيل ارتكابه الجريمة عقب القبض عليه، أمام رجال المباحث بمديرية أمن القليوبية، وذكر المتهم أنه كان يرغب في سرقة المجني عليه فقط، إلا أنه عندما قاومه خلال سرقة التوك توك منه، قرر إنهاء حياته، وأطلق النار عليه من فرد خرطوش كان بحوزته.

وعن بداية الحادث، قال إنه استوقف المجني عليه، بحجة توصيله لإحدى المناطق في قليوب، مقررا سرقة التوك توك منه بالإكراه، وانتهز فرصة مرورهما بمنطقة خالية من السكان، وأشهر فرد خرطوش، وطلب من السائق التوقف وتسليمه التوك توك، إلا أن السائق حاول مقاومته، فأطلق النار عليه، واستولى على التوك توك وفر هاربا.

وشرح المتهم أمام رجال المباحث كيفية ارتكابه الجريمة، والطريقة التي أنهى بها حياة المجني عليه، كما أرشد عن التوك توك بمنطقة القناطر الخيرية، حيث أخفاه، كما أرشد عن سلاح الجريمة وتم ضبطه، بالإضافة إلى 6 طلقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن القليوبية يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص في منطقة قليوب، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن المجني عليه سائق توك توك، مصاب بطلق ناري خرطوش، وأن عاطل وراء ارتكاب الواقعة لسرقته بالإكراه.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بقتل الضحية لسرقة التوك توك الخاص به، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.