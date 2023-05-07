فصل التيار الكهربائى غدا عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة.. اعرف السبب

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، بالتنسيق مع قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربائى، غداً الإثنين، عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة، لصيانة المحولات الدورية، التى تقوم بها إدارة الصيانة بقطاع شبكات البحر الأحمر.

وحسب بيان مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أن المناطق المقرر فصل التيار الكهربائى منها هي قرية مجاويش، والجندول، والممشى السياحى، والمارينا، شاطئ عام 9، وسلطانة، وذلك غداً الإثنين من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

وتجرى إدارة الصيانة بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أعمال فصل التيار عن مناطق معينة، يوميًا لصيانة المحولات الدورية، تحسبا لحدوث أعطال مفاجئة بتلك المحولات، وكذلك لتنفيذ الصيانة بشكل دوري بها .