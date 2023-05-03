اليوم السابع
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السبت.. فصل الكهرباء عن عدة مناطق بمدينة الغردقة لصيانة المحولات الدورية

الأربعاء، 03 مايو 2023 11:24 ص
السبت.. فصل الكهرباء عن عدة مناطق بمدينة الغردقة لصيانة المحولات الدورية قطع الكهرباء
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة، لصيانة المحولات الدورية المتبعة، من قبل إدارة الصيانة بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.
 
وأكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن منطقة الزراعة، و التأمينات الاجتماعية وذلك السبت المقبل، لصيانة المحولات فى المناطق المذكورة.
 
كما أكد  مركز عمليات المحافظة بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن منطقة النجدة والمنطقة المحيطة بها، وكذلك منطقة رى الجزر، والجونة، والمطار ، مصنع السماد ، محطة التنقية ، الغاز الطبيعى، وذلك يوم الاحد المقبل، من الساعة 9 صباحا حتي 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .
 
 
 
 


 

 


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فصل التيار الكهربي

صيانة المحولات الدورية



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