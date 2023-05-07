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طلاب النقل بالمرحلتين الابتدائية والثانوية يؤدون امتحانات نهاية العام

الأحد، 07 مايو 2023 08:00 ص
طلاب النقل بالمرحلتين الابتدائية والثانوية يؤدون امتحانات نهاية العام وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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يواصل طلاب صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والثانوية، أداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني إلكترونيا للصفين الأول والثانى الثانوى العام وورقيا لباقى الصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثانى الإعدادى.
 
وأكدت المديريات التعليمية، أن الاختبارات تسير وفق ضوابط محددة ويتم تطبيق الإجراءات القانونية على ايه مخالفات تظهر سواء تتعلق بسير اللجان أو الأسئلة، موضحة أن الأسئلة تأتى فى إطار المواصفة الفنية للورقة الامتحانية واى شكاوى تظهر من الأسئلة يتم العودة إلى اللجان الفنية المتخصصة في وضع الأسئلة.
 
ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية بضرورة التصدى لمحاولات الغش بامتحانات نهاية العام لطلبة الشهادة الإعدادية المقرر انطلاقها مايو الجارى، ومنع دخول أى أجهزة محمول داخل لجان السير لمنع تصوير الأسئلة والأجوبة، مع تطبيق القانون على اى مخالفات تحدث أثناء سير الامتحانات.
 
واطمأن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى على كافة استعدادات واجراءات المديرية لامتحانات نهاية العام، مشددا على ضرورة انضباط سير الامتحانات، وعدم السماح بأي حالات غش.
 
ووجه الوزير بتوزيع اسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية من خلال مراكز توزيع الاسئلة بوقت كاف قبل الامتحان، مشددا على أهمية الالتزام بالمعايير التي حددتها الوزارة في الأسئلة وقياس نواتج التعلم.
 
 

التربية والتعليم

امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني

انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني

اخبار مصر

الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى



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