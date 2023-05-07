اليوم السابع
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الأحد، 07 مايو 2023 05:42 م
أكرم القصاص
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ضبط 4000 عبوة عصير و160 كيلو جرام جبنة رومي غير صالحة للاستخدام بالغربية

الأحد، 07 مايو 2023 04:58 م
ضبط 4000 عبوة عصير و160 كيلو جرام جبنة رومي غير صالحة للاستخدام بالغربية جانب من الحملات الرقابية
الغربية عادل ضرة

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تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية نتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها هيئة سلامة الغذاء على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة بمراكز ومدن المحافظة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع والتأكد من صلاحيتها للاستخدام.
 
وأكد محافظ الغربية أن هذه الحملات تهدف في المقام الأول لتحقيق أعلى معايير السلامة والصحة للمواطنين ورفع الوعي بالاشتراطات الواجب توافرها أثناء عملية تداول الغذاء منذ شرائه وحتى تناوله بالطريقة السليمة.
 
وأسفرت الحملات التي نفذتها الهيئة عن ضبط 4000 عبوة عصير تحتوي على مواد غير مصرح بإضافتها، إلى جانب 160 كيلو جرام جبنة رومي بها أعفان ظاهرية و110 كيلو جرام مش يشتبه في صلاحيته للاستهلاك الآدمي.
 
 
وأوضحت المهندسة حنان عامر مدير فرع سلامة الغذاء بالغربية أنه وعلى الفور تم ضبط جميع الكميات والتحفظ عليها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك. 
 
وفي سياق متصل قامت مديرية الطب البيطري بالمحافظة بتنفيذ حملة تحت إشراف الدكتور حاتم أنور وكيل الوزارة، والتي أسفرت عن تحرير 2 محضر للحوم جاموسي تم ذبحها خارج المجازر، بالإضافة إلى  3 كجم دواجن دون بيانات.
 
جانب من الحملات الرقابية (1)
جانب من الحملات الرقابية (1)

جانب من الحملات الرقابية (2)
جانب من الحملات الرقابية (2)
 

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هيئة سلامة الغذاء

عصائر

جبنه رومي



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