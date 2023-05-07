زراعة الغربية: 17 ألفا و69 فدان بطاطس بإجمالي إنتاج 250 ألفا و125 طنا

الغربية مصطفى عادل

أصدرت مديرية الزارعة بمحافظة الغربية تقريرا حول عن زراعة محصول البطاطس بمحافظة الغربية، وأكد الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة في بيان له أن الأصناف المنزرعة في الموسم الصيفي هي (كاران – اسبونتا – منديال- دايمونت- برن بامبا –دراجا -جيلاتيكا – بليني –سيلان) بمساحة اجمالية للمحافظة 17 ألفا و69 فدانا، وبلغ جملة الإنتاج 250 ألفا و125 طنا بمتوسط إنتاج 14.65 طن.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه تم زراعة الموسم الشتوي السابق لبعض الأصناف مثل (اسبونتا –كارا-موندو –مونديال –بليني-دايمونت- دراجا – سيلان- جيلاتيكا -كروز- برن- ثايون –بامبا) باجمالي مساحة قدرها11 ألفا و38 فدان باجمالي انتاج 113 ألفا و603 أطنان بمتوسط إنتاج 10.292 طن، أما بالنسبة للعروة النيلي لم يتم زراعتها بعد لموسم 2023.

وأكد وكيل وزارة الزراعة، البطاطس هو محصول اقتصادي هام في مصر ويعتبر أحد المحاصيل الغذائية الرئيسية بالعالم حيث تحتل المركز الرابع بعد القمح والذرة والارز، وتعتبر الغذاء الرئيسي في كثير من المناطق ويرجع ذلك الي وفرة غلتها ولرخص انتاجها ولتعدد الظروف الجوية والارضية التي تجود فيها.

وأشار لأن الفرد في مصر يستهلك متوسط 33 كيلو جراما من البطاطس سنويا، مبينا أن زراعة البطاطس تنتشر في مصر على نطاق واسع إذ يزرع منها سنويا حوالي 325 ألف فدان موزعة على 3 عروات (صيفية –خريفية –شتوية) للاستهلاك المحلي والتصدير بمتوسط إنتاجية 8.5 طن /فدان، وتنتشر زراعة البطاطس في محافظات البحيرة والمنوفية والنوبارية والدقهلية والغربية والقليوبية في الوجه البحري وفي محافظة الجيزة والمنيا في مصر الوسطي ويندر زراعتها في مصر العليا، ويتم زراعة البطاطس في محافظة الغربية علي ثلاث عروات اهمها البطاطس (الصيفي-النيلي-الشتوي).

وأوضح أن دور مديرية الزراعة بالغربية لمزارعي البطاطس هو النصح والتوجيه للحصول على التقاوي من مصادر موثوق بها والحصول على فواتير الشراء لو كانت شركات خاصة وأن تكون هذه الشركات مسجلة بالوزارة، بجانب الدور الإرشادي الذي تقوم به المديرية من خلال إدارة البساتين والخضر من خلال التوجيه (بالمعاملات الزراعية الصحيحة )عن زراعة اصناف البطاطس من حيث الخدمة – الري – التسميد وخلافه.

إلى جانب ما تقوم به المديرية من الانتهاء من الكارت الذكي للفلاح لصرف الأسمدة الأزوتية التي يحتاجها الفلاح الخاصة بزراعته من خلال ماكينة الصرف الموجودة بالجمعيات ( وجميع مستلزمات الانتاج)، والتوجيه بضرورة تغيير نظام الري بالغمر الي طرق الري الحديث ( التنقيط- الرش او خلافه) وذلك عن طريق البنك الزراعي المصري لاعطاء واعتماد سلف وقروض للمزارعين لتغيير نظام الري وسلف وقروض للخدمات الزراعية الاخرى.

وأشار أنه تم توفير جميع الثلاجات الخاصة بجميع مراكز المحافظة لحفظ الخضر والبطاطس والفاكهة ويوجد حوالي 288 ثلاجة بالمحافظة، بالاضافه للمرور لجان من قبل الوزارة والمديرية علي مساحات البطاطس والخضر بمراكز المحافظة للوقوف علي مدي جودة زراعتها.