صرف تعويضات لمستحقين بنطاق مركز الشيخ زويد بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن مجلس مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، بيان بأسماء دفعة مستحقين لتعويضات عن بعض المبانى المتضررة المستحقه للصرف بمركز ومدينة الشيخ زويد بتاريخ استحقاق 2023/4/10 ، ودفعة بتاريخ استحقاق 2023/4/6 .

وسبق وأعلنت محافظة شمال سيناء، أسماء المزارعين المستحقين لصرف التعويضات بمركزي العريش و الشيخ زويد.

وأوضح بيان المحافظة كشف يتضمن أسماء المزارعين الذين تم مراجعة ملفاتهم من لجنة فحص الملفات للطعن عليهم بمديرية الزراعة لمده 15 يوم من تاريخ 23/3/2023 إلي 7/4/2023.

وبيان الكشوف بمركز العريش ( ارض وضع يد ) عدد المزارعين (9) مزارع، تبدأ باسم سميرة صابر غنيم مغنم، ووتنتهي باسم سليمه سالمان محمود سليمان، ومركز العريش ( ارض هيئة ) عدد المزارعين (1) مزارع

تبدأ باسم بهاء سعيد محمد عبدالعزيز.

وبمركز الشيخ زويد ( الشلاق ) عدد المزارعين (1) مزارع، تبدأ باسم نايف أصبيح حسن أصبيح، ومركز الشيخ زويد ( الخروبة ) عدد المزارعين (14) مزارع، تبدأ باسم أمنه نصار سالمان أبو هاني، وتنتهي باسم عاطف محمد سايمان عبيد.

وأعلنت محافظة شمال سيناء قائمة لاسماء المزارعين المستحقين لصرف التعويضات بمركز الشيخ زويد، وانه تم مراجعة ملفاتهم من لجنة فحص الملفات للطعن عليهم بمديرية الزراعة لمدة 15 يوم من تاريخ 12/3/2023 إلي 26/3/2023 وبيان الكشوف بمركز الشيخ زويد، عدد المزارعين 3 مزارع تبدأ باسم محمد حمدي محمد حمدي، وتنتهي باسم ابتسام عطا لله هلال جمعة.

والإعلان عن قائمة بأسماء المزارعين المستحقين لصرف التعويضات بمركز الشيخ زويد، تم مراجعة ملفاتهم من لجنة فحص الملفات للطعن عليهم بمديرية الزراعة لمدة 15 يوم من تاريخ 8/3/2023 إلي 22/3/2023 وبيان الكشوف، بمركز الشيخ زويد، 3 مزارع تبدأ باسم محمد فتحي علي ابراهيم وتنتهي باسم يونس سليمان عيد سلامه.





