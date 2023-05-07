اليوم السابع
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سقوط مفاجئ.. جندى يفقد وعيه أثناء مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث.. فيديو

الأحد، 07 مايو 2023 01:59 م
سقوط مفاجئ.. جندى يفقد وعيه أثناء مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث.. فيديو سقوط جندي خلال مراسم التتويج
كتبت شيماء عبد المنعم

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اضطر رجال الجيش البريطاني إلى جر جندى "فى الوحل"، بعد سقوطه بطريقة مفاجئة، أرضا، خلال تأدية مهمته فى حفل تتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث، وكان الجندى جزءا من حدث فى قلعة كارديف فى ويلز، عندما سقط فجأة إلى الأمام على وجهه فى التراب، وهى لقطة أظهرتها فيديوهات انتشرت السبت.

وكان الجندى جزءا من جنود يؤدون تحية احتفالية بالبندقية الملكية، قام بها فوج 104 من المدفعية الملكية، واتباعا للقوانين، ظل زملاؤه من حوله ساكنين بلا تردد وبدون انشغال فيما واصلوا الإجراءات، قبل أن يهرع رجلان يرتديان زى الجيش إلى مكان الحادث.

سقوط جندي خلال مراسم التتويج
سقوط جندي خلال مراسم التتويج

 

بعد حوالى 5 ثوان من ارتطامه بالأرض، انقلب على ظهره ورفع رجليه، قبل أن يتم جره على الأرض عبر الوحل وجزء من بركة، من أجل إخراجه من المكان.

وسارع العديد من الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعى إلى مشاركة تعاطفهم مع الجندي.

الاحتفالات مستمرة

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الاحتفالات بمناسبة تتويج الملك تشارلز لا تزال مستمرة، اليوم الأحد، فى الشوارع، حيث يتم توفير أكثر من 67 ألف وجبة غداء عبر عطلة نهاية الأسبوع كجزء من الغداء الكبير على مستوى البلاد.

وأوضحت الصحيفة أن الحدث السنوي، الذى تديره مؤسسة "مجتمعات مشروع إيدن"، هذا العام يعد جزءًا من احتفالات التتويج الرسمية، حيث اشتركت مؤسسات فى جميع أنحاء المملكة المتحدة لاستضافة الحدث معًا.

ويشارك أفراد العائلة المالكة يوم الأحد مع دوق ودوقة إدنبرة لحضور مأدبة غداء كبيرة فى كرانلى فى سارى والأميرة الملكية والأدميرال السير تيم لورانس فى زيارة لحفلة شارع مجتمعية فى سويندون والأميرات بياتريس وأوجينى متجهين إلى واحدة فى وندسور.

وقال قصر باكنجهام إن الملك والملكة كاميلا لن يحضرا أى احتفالات.

وكانت الملكة راعية لفعالية "الغداء الكبير" منذ عام 2013 ، والتى تصف نفسها بأنها تجمع "الجيران والمجتمعات معًا لتبادل الصداقة والطعام والمرح". وبدأ لأول مرة فى عام 2009 ويعقد عادة فى عطلة نهاية الأسبوع الأولى من شهر يونيو.

تُظهر خريطة تفاعلية مكان إقامة أكثر من 3700 حفل غداء فى جميع أنحاء المملكة المتحدة وأبعد من ذلك ، مع أحداث فى كندا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا واليونان ونيوزيلندا.

وفى أقصى الشمال، سيكون هناك غداء كبير للتتويج بين الأجيال فى مركز الشباب فى سكالواى ، شتلاند ، بينما فى الطرف الآخر من المملكة المتحدة، هناك حفلة فى جزيرة سانت مارتن على جزر سيلي.

وأوضحت الصحيفة أن واحدة من أكبر وجبات الغداء الكبيرة للتتويج ستكون فى خليج  موريكامب ، والتى تهدف إلى التغلب على الرقم القياسى العالمى العام الماضى مع 900 طاولة تمتد على طول 1.5 كيلومتر.  وأشارت إلى أن المدعوين سيستمتعون بمجموعة من وسائل الترفيه بما فى ذلك فن الرمال على الشاطئ، واستعراضات الكرنفال ، ولحظة خاصة لتقطيع الكعك.


تتويج تشارلز

تتويج الملك تشارلز الثالث

حفل تتويج الملك تشارلز

الملك تشارلز الثالث

ملك إنجلترا

حفل تشارلز

تأمين حفل تتويج تشارلز

مراسم تتويج الملك تشارلز

مراسم تتويج تشارلز الثالث

تكلفة حفل تشارلز

المشاركون فى حفل تشارلز

أبناء الأمير تشارلز تشارلز وديانا

ويليام تشارلز

عائلة الأمير تشارلز

تشارلز الثالث وزوجته

تشارلز اند كيث

الملك تشارلز زوج ديانا

أبناء كاميلا من تشارلز

أبناء الأمير تشارلز

تشارلز وديانا

زوجة الأمير تشارلز

عمر الملك تشارلز الثالث

ويليام أمير ويلز



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