تتويج تشارلز.. استمرار الاحتفالات وتوفير 67 ألف وجبة غداء فى الشوارع

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الاحتفالات بمناسبة تتويج الملك تشارلز لا تزال مستمرة، اليوم الأحد، فى الشوارع، حيث يتم توفير أكثر من 67 ألف وجبة غداء عبر عطلة نهاية الأسبوع كجزء من الغداء الكبير على مستوى البلاد.

وأوضحت الصحيفة أن الحدث السنوي، الذي تديره مؤسسة "مجتمعات مشروع إيدن"، هذا العام يعد جزءًا من احتفالات التتويج الرسمية، حيث اشتركت مؤسسات في جميع أنحاء المملكة المتحدة لاستضافة الحدث معًا.

ويشارك أفراد العائلة المالكة يوم الأحد مع دوق ودوقة إدنبرة لحضور مأدبة غداء كبيرة في كرانلي في ساري والأميرة الملكية والأدميرال السير تيم لورانس في زيارة لحفلة شارع مجتمعية في سويندون والأميرات بياتريس وأوجيني متجهين إلى واحدة في وندسور.

وقال قصر باكنجهام إن الملك والملكة كاميلا لن يحضرا أي احتفالات.

وكانت الملكة راعية لفعالية "الغداء الكبير" منذ عام 2013 ، والتي تصف نفسها بأنها تجمع "الجيران والمجتمعات معًا لتبادل الصداقة والطعام والمرح". وبدأ لأول مرة في عام 2009 ويعقد عادة في عطلة نهاية الأسبوع الأولى من شهر يونيو.

تُظهر خريطة تفاعلية مكان إقامة أكثر من 3700 حفل غداء في جميع أنحاء المملكة المتحدة وأبعد من ذلك ، مع أحداث في كندا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا واليونان ونيوزيلندا.

وفي أقصى الشمال، سيكون هناك غداء كبير للتتويج بين الأجيال في مركز الشباب في سكالواي ، شتلاند ، بينما في الطرف الآخر من المملكة المتحدة، هناك حفلة في جزيرة سانت مارتن على جزر سيلي.

وأوضحت الصحيفة أن واحدة من أكبر وجبات الغداء الكبيرة للتتويج ستكون في خليج موريكامب ، والتي تهدف إلى التغلب على الرقم القياسي العالمي العام الماضي مع 900 طاولة تمتد على طول 1.5 كيلومتر. وأشارت إلى أن المدعوين سيستمتعون بمجموعة من وسائل الترفيه بما في ذلك فن الرمال على الشاطئ ، واستعراضات الكرنفال ، ولحظة خاصة لتقطيع الكعك.