رئيس مدينة دمياط الجديدة يتفقد محطة معالجة الصرف الصحى بطاقة 50 ألف م3/ يوم

دمياط - معتز الشربينى

تفقد المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ، يرافقه نواب رئيس الجهاز ومدير المحطة والإدارات المعنية محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة 50 ألف م3 /يوم جنوب المدينة، حيث استهل الجولة بتفقد مدخل المحطة وبوابات الحجز وبرك التعادل وأحواض التهدئة والتسريب وأحواض مزج الكلور للوقوف على القدرة التشغيلية للمحطة، كما استمع لشرح استشاري المشروع ، حيث يتم الاعداد والدراسة لطرح رفع كفاءة وتطوير المحطة لزيادة القدرة الاستيعابية للمحطة لتتماشى مع محاور التنمية بالمدينة وحفاظا على إحدى أهم مرافق المدينة.

كما تفقد رئيس مدينة دمياط الجديدة، المعمل الخاص بالمحطة والذى تم تدعيمة بأجهزة معملية حديثه بإجمالى مبلغ حولى مليون جنيه لأعمال المتابعة وإعداد التقارير اليومية، وأكد على عمل الدراسة والتحليل للتقارير المعملية اليومية والشهرية للإستفاده منها فى اعمال المتابعة الدورية للمشروع.

ياتي ذلك بناء على توجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والمهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بالاهتمام بالمرافق العامة بالمدينة باعتبارها ركنا أساسيا من أركان التنمية المستدامة بالمدن الجديدة.