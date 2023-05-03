رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يتفقد منطقة الميناء وأرض المخازن

دمياط معتز الشربينى

تفقد المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة النواب ومديرى الإدارات المعنية مدخل المدينة الشرقى ومنطقة الميناء وأرض المخازن حول الميناء.

وقد وجه بسرعة تقديم مقترحات لتطوير مدخل المدينة والميناء من طرق وأرصفه ورفع كفاءة الجزر والزراعة والمناطق الخضراء لتحسين الرؤية البصرية كما وجه بإعادة التخطيط لقطع الاراضي التخزينية والخدمية واعادة استغلال الاصول الشاغرة لتوفير فرص ودعم المستثمرين بمحيط منطقة الميناء واستغلالها الاستغلال الامثل وذلك لتلبية احتياجات العاملين بالمنطقة بتوفير خدمات اضافية بمحيط منطقة الميناء بأعتبارها من أهم محاور ودعم التجارة في عهد الجمهورية الجديدة.

كما تفقد رئيس الجهاز محاور الطرق بالمدينة ومنطقة بيت الوطن غرب حورس لدفع عجلة العمل وسرعة الانتهاء منها طبقا للمواصفات والجدول الزمني وتزليل العقبات ومحاسبة المتسببين فى اتلاف الطرق والمرافق بالمنطقة واتخاذ الإجراءات لاسترداد حقوق الدول.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة و المهندس عبد المطلب عماره نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بتطوير محاور الطرق والاهتمام بكامل الخدمات وتنمية عناصر التنمية والتجارة فى عهد الجمهورية الجديدة .