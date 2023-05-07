رئيس جهاز دمياط الجديدة: تجهيز الشاطئ لاستقبال رواد المدينة في موسم الصيف

دمياط معتز الشربينى

تفقد المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، لمتابعة الاستعدادات للموسم الصيفى القادم ورفع كفاءة الشاطئ وتأهيلية لاستقبال الرواد.

وجاءت الجولة التفقدية لوضع خطة موسعة للتطوير والارتقاء بالشاطئ وخلق فرص استثمارية وخدمية وتوسيع قاعدة الخدمات للمصطافين لجذب اكبر عدد ممكن من رواد المدينة والمدن المجاورة خلال أشهر الصيف.

وأكد المهندس محمد خلف الله لـ"اليوم السابع"، أن منطقة شاطئ مدينة دمياط الجديدة ينفرد بموقع مميز، حيث يحد المدينة من الشمال البحر المتوسط بطول 9 كيلومتر.

ويوجد به شاطئ ممهد وممتد يسمح باستقبال رواد المدينة، وأضاف أنه جار حاليا الاستعدادات لتجهيز الشاطئ من قبل الإدارات المعنية لاستقبال رواد الشاطئ خلال موسم الصيف القادم.