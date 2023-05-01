رئيس جهاز دمياط الجديدة يتابع مشروعات الإسكان بالمدينة.. صور

دمياط معتز الشربينى

أجرى المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة ونواب رئيس الجهاز والإدارات المعنية، جولة على مشروعات الإسكان بالمدينة مشروع الإسكان الفاخر "جنة" المرحلة الاولى 44 عمارة بالمجاورة 33 بالحى السادس، حيث تم الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع وأعمال الزراعة.

وووجه بعمل بوابة مشاة على مركز الخدمات لخدمة السكان ، كما تفقد موقع عمارات جنة المرحلة الثانية 59 عمارة، حيث بلغت نسبة تنفيذ العمارات 89% وجارى الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام والسور والبوابات والطرق وشبكة الكهرباء حيث بلغت نسبة التنفيذ 60٪ من اجمالى الأعمال من تاريخ النهو للاعمال فى 14/7/2023م باجمالى مبلغ 49 مليون جنيه.

كما وجه بسرعة نهو الأعمال والالتزام بالبرنامج الزمني كذلك موقع 28 عماره إسكان جنه المرحلة الثانية بالمجاورة 34 بالحى السادس بلغت نسبة تنفيذ للعمارات 98٪، ونسب تنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام والسور والبوابات والطرق وشبكة الكهرباء 37٪، باجمالى مبلغ 48 مليون جنيه، وتاريخ النهو للأعمال 14/10/202.

وأكد رئيس جهاز دمياط الجديدة، علي الشركات العاملة بالموقع على سرعة الانتهاء من الأعمال، وعرض أى معوقات للعمل على سرعة الانتهاء منها.

كما تفقد عمارات سكن مصر جنوب الحى الأول والرابع عدد 45 عماره بإجمالى 1068وحدة سكنية، وأكد على الشركات المنفذة سرعة الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة، وطبقا للجدول الزمني للمشروعات المتفق عليه.

كما تفقد المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أعمال رفع كفاءة المشايات والأرصفة والطرق بالمنطقة الصناعية وإمتدادها حيث بلغت نسبة التنفيذ للأعمال 95٪، وكذلك أعمال المرافق لشبكة التليفونات الأرضية لدعم المنطقة، كذلك سرعة تغير التالف من البردورات ورفع كفاءة المحاور والتقاطعات الداخلية تزامنا مع إخلاء المنطقة المجاورة من أعمال المخلفات ورفع كفاءة الزراعة والاهتمام بمستوى النظافة بالمنطقة الصناعية لدفع عجلة الاستثمار وتوفير فرص اخرى للمستثمرين من خلال استغلال المساحات الشاغرة.