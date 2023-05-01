رئيس جهاز دمياط الجديدة يتابع مشروعات الإسكان بالمدينة.. صور

أجرى المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة ونواب رئيس الجهاز والإدارات المعنية، جولة على مشروعات الإسكان بالمدينة مشروع الإسكان الفاخر "جنة" المرحلة الاولى 44 عمارة بالمجاورة 33 بالحى السادس، حيث تم الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع وأعمال الزراعة.
وووجه بعمل بوابة مشاة على مركز الخدمات لخدمة السكان ، كما تفقد موقع عمارات جنة المرحلة الثانية 59 عمارة، حيث بلغت نسبة تنفيذ العمارات 89% وجارى الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام والسور والبوابات والطرق وشبكة الكهرباء حيث بلغت نسبة التنفيذ 60٪ من اجمالى الأعمال من تاريخ النهو للاعمال فى 14/7/2023م باجمالى مبلغ 49 مليون جنيه.
كما وجه بسرعة نهو الأعمال والالتزام بالبرنامج الزمني كذلك موقع 28 عماره إسكان جنه المرحلة الثانية بالمجاورة 34 بالحى السادس بلغت نسبة تنفيذ للعمارات 98٪، ونسب تنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام والسور والبوابات والطرق وشبكة الكهرباء 37٪، باجمالى مبلغ 48 مليون جنيه، وتاريخ النهو للأعمال 14/10/202.
رئيس جهاز دمياط الجديدة يتابع مشروعات الإسكان (1)
رئيس جهاز دمياط الجديدة يتابع مشروعات الإسكان (2)
رئيس جهاز دمياط الجديدة يتابع مشروعات الإسكان (3)
رئيس جهاز دمياط الجديدة يتابع مشروعات الإسكان (4)
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