رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى يتفقد أعمال تطوير المسرح الصيفى بطور سيناء.. صور

تفقد محمد نبيل وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافى، يرافقه محمد غنيم مدير إدارة الشئون القانونية وعزة عبد الشافي مدير إدارة التفتيش المالي والإداري برئاسة الإقليم، المواقع الثقافية بجنوب سيناء، والتى توجه خلالها لفرع ثقافة جنوب سيناء بمدينة طور سيناء، حيث كان فى استقبال أحمد فريج مدير عام الثقافة بجنوب سيناء ومديرين الإدارات بالمديرية ، تفقد خلالها سير العمل مؤكدا على ضرورة بذل المزيد من الجهد لتقديم خدمات ثقافية وفنية نوعية لأهالينا بمحافظة جنوب سيناء، وفقا لاستراتيجية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوه ، لتحقيق العدالة الثقافية وتمكين المرأة السيناوية وتنمية الموهوبين.
كما تفقد أعمال تطوير للمسرح الصيفى بطورسيناء ورفع الكفاءة، حيث استقبل مبروك الغمرينى رئيس مدينة طور سيناء، والعميد مهندس حسن الطوخي المهندس المسؤول بجهاز الخدمة الوطنية، والمهندس مصطفى زاهر، تضمنت الجولة متابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة والتى بلغت الـ 90 بالمائة من إجمالي الاعمال بتكلفة تجاوزت الـ 126 مليون جنيه، حيث مزمع الإنتهاء من الأعمال والافتتاح نهاية العام الجارى.
جدير بالذكر أن الجولة التفقدية بدأت صباح اليوم بالمرور على مكتبة الطفل والشباب برأس سدر، تلاها ببت ثقافة رأس سدر والمزمع افتتاحه رسميا خلال الشهر الجارى، تلاها تفقد بيت ثقافة أبوزنيمة ثم بيت ثقافة أبورديس، ومزمع تفقد باقى المواقع الثقافية بالمحافظة غدا الأثنين، للوقوف على سير العمل والتحقق من المعوقات وتذليلها ، بهدف تقديم خدمات وفعاليات مكثفة لأهالينا بمحافظة جنوب سيناء.
رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى يتفقد أعمال تطوير المسرح (1)
رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى يتفقد أعمال تطوير المسرح (2)
رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى يتفقد أعمال تطوير المسرح (3)
رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى يتفقد أعمال تطوير المسرح (4)
رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى يتفقد أعمال تطوير المسرح (5)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة