رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى يتفقد أعمال تطوير المسرح الصيفى بطور سيناء.. صور

كما تفقد أعمال تطوير للمسرح الصيفى بطورسيناء ورفع الكفاءة، حيث استقبل مبروك الغمرينى رئيس مدينة طور سيناء، والعميد مهندس حسن الطوخي المهندس المسؤول بجهاز الخدمة الوطنية، والمهندس مصطفى زاهر، تضمنت الجولة متابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة والتى بلغت الـ 90 بالمائة من إجمالي الاعمال بتكلفة تجاوزت الـ 126 مليون جنيه، حيث مزمع الإنتهاء من الأعمال والافتتاح نهاية العام الجارى.

جدير بالذكر أن الجولة التفقدية بدأت صباح اليوم بالمرور على مكتبة الطفل والشباب برأس سدر، تلاها ببت ثقافة رأس سدر والمزمع افتتاحه رسميا خلال الشهر الجارى، تلاها تفقد بيت ثقافة أبوزنيمة ثم بيت ثقافة أبورديس، ومزمع تفقد باقى المواقع الثقافية بالمحافظة غدا الأثنين، للوقوف على سير العمل والتحقق من المعوقات وتذليلها ، بهدف تقديم خدمات وفعاليات مكثفة لأهالينا بمحافظة جنوب سيناء.