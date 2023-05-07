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حياة كريمة فى بنى عبيد بالمنيا.. مجمعات خدمية والسوق وموقف السيارات أبرزها

الأحد، 07 مايو 2023 03:00 ص
حياة كريمة فى بنى عبيد بالمنيا.. مجمعات خدمية والسوق وموقف السيارات أبرزها حياة كريمة - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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تمكنت مبادرة حياة كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية، من تغيير الواقع داخل القرى الأكثر احتياجا فى محافظة المنيا، من الشمال إلى الجنوب، من خلال الكثير من المشروعات الخدمية التى أصبحت صروحا داخل القرى منها ما تم الانتهاء منه ومنه ما هو فى مراحل التشطيبات النهائية وأخرى جار العمل بها.

ومن بين مراكز مبادرة تطوير الريف المصرى مركز ابوقرقاص الذى يشهد تطورا كبيرا وعدد كبير من المشروعات فى 19 قطاعا خدميا داخل الوحدات المحلية ومن بينها، الوحدة المحلية ببنى عبيد التابعة للمركز والتى تشهد مشروعات متنوعه منها مجمع الخدمات المجمع الزراعى ووحدة طب الاسرة بقرية بنى عبيد، وكذلك الوحدة الصحية بقرية جويد، وموقف للسيارات بقرية النحال، ومشروع الصرف الصحى ومحطة الصرف الصحى بقرية النحال، بالاضافة إلى الوحدة الصحية وسوق بقرية البربا

 يذكر أن مبادرة حياة كريمة بمحافظة المنيا، تشمل 192 قرية و757 تابعا لها، فى 5 مراكز هى العدوة ومغاغة وملوى وابوقرقاص وديرمواس، بتكلفة 30 مليار جنيه، ويجرى تنفيذ 3482 مشروعا خدميا ويستفيد منها المواطن المنياوى، كما تم اضافة مركزى بنى مزار وسمالوط للمرحلة الثانية من المبادرة بواقع 102 قرية.


حياة كريمة

ابوقرقاص

تطوير الريف

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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